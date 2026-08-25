Orbitals ouvre un site web jouable à deux à quelques jours de sa sortie
Kepler Interactive et Shapefarm dévoilent un manuel interactif qui exige deux connexions simultanées, à une semaine du lancement de leur coop rétro anime.News
- Le site orbitalsmanual.com ne se parcourt qu'à deux, avec des énigmes à résoudre ensemble
- La démo du Global Friend's Pass se teste à la gamescom cette semaine, avant sa sortie en appli gratuite le 3 septembre
- Un pop-up store ouvre à Kyoto et la bande originale sort le jour du lancement, avec un 45 tours signé Laced Records
Orbitals arrive dans une semaine sur Switch 2, et ses créateurs profitent de la dernière ligne droite pour ouvrir un site web qui refuse de fonctionner si on s'y présente seul.
Kepler Interactive et le studio tokyoïte Shapefarm viennent de dévoiler une série d'opérations autour de leur aventure coopérative inspirée des animes rétro, annoncée lors d'un Nintendo Direct et attendue en exclusivité sur la console le 3 septembre.
Un manuel d'instructions qui exige deux paires de mainsLe morceau de choix se trouve à l'adresse orbitalsmanual.com. Ce site s'inspire des manuels d'instructions papier des années 80 et 90, ceux qu'on dévorait dans la voiture en rentrant du magasin, et pousse le concept jusqu'à sa conclusion logique : il faut être deux à s'y connecter en même temps pour résoudre les énigmes, tourner les pages et débusquer les secrets qui s'y cachent. On y apprend aussi à connaître les personnages et l'univers du jeu.
notre preview d'Orbitals, où Maki et Omura alternent rail shooter, exploration, plateforme et casse-tête avec des capacités complémentaires.
La démo se teste à la gamescom avant le Global Friend's PassSi vous êtes de passage à Cologne cette semaine, la démo « Global Friend's Pass » est jouable au Hall 9, en collaboration avec Nintendo. Il faut s'y présenter accompagné pour lancer la partie, et on repart avec une planche d'autocollants cosmiques exclusive, dans la limite des stocks disponibles.
Cette même démo débarquera pour tout le monde le 3 septembre, sous la forme d'une application gratuite à télécharger. On rappelle en effet qu'un seul des deux joueurs doit posséder Orbitals, le second passe par l'appli et joue sans rien débourser, même si un abonnement Nintendo Switch Online reste nécessaire côté en ligne. La démo incluse couvre le chapitre d'ouverture et se limite pour sa part à la coopération locale.
Le Global Friend's Pass vient s'ajouter aux autres façons de jouer, à savoir la partie locale sur une même console et la fonction GameShare, qui permet même d'embarquer quelqu'un resté sur une Nintendo Switch de première génération.
Une boutique éphémère à Kyoto et une bande originale en vinyleDu 1er au 9 septembre, une boutique éphémère baptisée « Orbitals Launch Celebration » s'installe au 3e étage du centre commercial Kyoto Takashimaya T8. Au programme : des produits dérivés exclusifs, un espace galerie avec des illustrations inédites, et la démo jouable à deux pendant toute la semaine de lancement. Il faudra être sur place, ce qui limite forcément l'affaire, mais l'initiative dit bien le soin apporté au lancement.
ouvert à la précommande.
Un lancement soigné jusqu'à la cartoucheOrbitals sortira donc le 3 septembre au tarif de 39,99 €, avec une édition Digital Deluxe qui ajoute un artbook numérique, la bande originale, des costumes pour les personnages et des skins de vaisseau. L'édition physique arrive le même jour, et elle a le bon goût d'embarquer le jeu complet sur la cartouche plutôt qu'une game-key card, ce qui reste suffisamment rare sur Switch 2 pour être signalé. Le jeu est classé PEGI 12, pèse 13,4 Go, et bénéficie d'un doublage français.
Comptez-vous embarquer un proche dans Orbitals dès le 3 septembre, ou tenter d'abord de percer les secrets du manuel interactif à deux ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Orbitals, Nintendo
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