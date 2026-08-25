Nintendo Music accueille ses tous derniers thèmes de Mario Kart World avec Mario Kart 8 Deluxe
En l'espace de trois mois, Nintendo aura multiplié les vagues pour finaliser la présence de l'ensemble des thèmes de Mario Kart World dans l'application de streaming musical Nintendo Music.News
Pour accompagner la mise en ligne de cette dernière partie du catalogue, Nintendo a diffusé sur YouTube deux vidéos making-of qui nous permettent de découvrir les conditions d'enregistrement de deux thèmes :
Avec Nintendo Music, l'application gratuite de streaming musical réservée aux abonnés Nintendo Switch Online, on dispose désormais de dizaines d'heures d'écoute : les 26 pistes de ce matin représentent à elles seules déjà 1h15 d'écoute.
Parmi les nouvelles pistes ajoutées aujourd'hui, quelle est celle que vous prenez le plus plaisir à écouter ? Rendez-vous sur Nintendo Music pour découvrir les 26 pistes Mario Kart 8 Deluxe du jour, dont voici la liste complète :
- Mario Kart 8 (version jazz fusion 1)
- Mario Kart 8 (version jazz fusion 2)
- Parc Glougloop
- Piste aux délices (version électro)
- Piste aux délices (version jazz)
- Temple Thwomp
- Circuit Mario
- Promenade Toad (version électro)
- Promenade Toad (version rock)
- Manoir trempé
- Cascades Maskass
- Aéroport Azur (version électro)
- Aéroport Azur (version pop lounge)
- Lagon Tourbillon (version électro)
- Lagon Tourbillon (version jazz fusion)
- Club Mario
- Descente givrée
- Voie céleste
- Désert Toussec
- Château de Bowser
- Route Arc-en-ciel
- Route du dragon
- Station Glagla
- Passage Feuillage
- Métro Turbo
Course à la propreté
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