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Nintendo Music Disponible sur mobile depuis le 31/10/2024
News Nintendo Music (mobile)

Nintendo Music accueille ses tous derniers thèmes de Mario Kart World avec Mario Kart 8 Deluxe

En l'espace de trois mois, Nintendo aura multiplié les vagues pour finaliser la présence de l'ensemble des thèmes de Mario Kart World dans l'application de streaming musical Nintendo Music.

News
Une page se tourne : c'était pratique pour Nintendo de diffuser, par vagues, les 348 pistes musicales disponibles dans Mario Kart World. Et ce mardi 25 août, Nintendo a publié les toutes dernières. Au nombre de 26, il s'agit des réorchestrations des thèmes de Mario Kart 8 Deluxe, avec deux bonus : "Title Theme" et "Crown City".

Pour accompagner la mise en ligne de cette dernière partie du catalogue, Nintendo a diffusé sur YouTube deux vidéos making-of qui nous permettent de découvrir les conditions d'enregistrement de deux thèmes :
Mario Kart World - Title Theme [In the Studio] - Nintendo Music
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Mario Kart World - Crown City [In the Studio] - Nintendo Music
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Depuis 3 mois, Nintendo a pratiquement chaque semaine ajouté de nouveaux thèmes Mario Kart World, et on imagine le travail colossal pour enregistrer chacun de ces thèmes, avec un orchestre, pour une qualité d'écoute vraiment exceptionnelle.

Avec Nintendo Music, l'application gratuite de streaming musical réservée aux abonnés Nintendo Switch Online, on dispose désormais de dizaines d'heures d'écoute : les 26 pistes de ce matin représentent à elles seules déjà 1h15 d'écoute.

Parmi les nouvelles pistes ajoutées aujourd'hui, quelle est celle que vous prenez le plus plaisir à écouter ? Rendez-vous sur Nintendo Music pour découvrir les 26 pistes Mario Kart 8 Deluxe du jour, dont voici la liste complète :
  • Mario Kart 8 (version jazz fusion 1)
  • Mario Kart 8 (version jazz fusion 2)
  • Parc Glougloop
  • Piste aux délices (version électro)
  • Piste aux délices (version jazz)
  • Temple Thwomp
  • Circuit Mario
  • Promenade Toad (version électro)
  • Promenade Toad (version rock)
  • Manoir trempé
  • Cascades Maskass
  • Aéroport Azur (version électro)
  • Aéroport Azur (version pop lounge)
  • Lagon Tourbillon (version électro)
  • Lagon Tourbillon (version jazz fusion)
  • Club Mario
  • Descente givrée
  • Voie céleste
  • Désert Toussec
  • Château de Bowser
  • Route Arc-en-ciel
  • Route du dragon
  • Station Glagla
  • Passage Feuillage
  • Métro Turbo
    Course à la propreté
Liste des dernières pistes Mario Kart World, venues de Mario Kart 8 Deluxe, dans Nintendo Music Liste des dernières pistes Mario Kart World, venues de Mario Kart 8 Deluxe, dans Nintendo Music Liste des dernières pistes Mario Kart World, venues de Mario Kart 8 Deluxe, dans Nintendo Music
Sources : NintendoLife, Vooks
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