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Universal lâche par accident l'existence d'un nouveau film Nintendo en 2028
Une fuite dans le planning d'Universal Pictures Espagne révèle un film d'animation Illumination/Nintendo programmé au 12 avril 2028. Sans titre, sans IP confirmée, mais avec une piste qui se précise.News
Résumé de cette actualité en 5 points :
Voilà typiquement le genre de scoop qu'on ne s'attendait pas à dégoter en parcourant un simple fichier PDF, et qui depuis a, vous vous en doutez bien, fait le tour des Internets. Le planning de sorties d'Universal Pictures Espagne, mis à jour le 23 avril 2026 et signalé sur Bluesky par Wario64, contient une ligne qui ne devrait pas y être : à la date du 12 avril 2028, on lit noir sur blanc "UNTITLED ILLUMINATION/NINTENDO EVENT FILM (APRIL 2028)", catégorie Animación.
Or le slot du 12 avril 2028 est explicitement classé en animation dans le PDF d'Universal, et il est verrouillé chez Universal/Illumination. Deux pistes parallèles, donc, pas la même, et ce d'autant plus que la production d'un film demande entre deux et quatre ans de travail. Trop juste, donc, pour ce projet.
Plusieurs signaux convergent vers DK. Donkey Kong Bananza a parfaitement lancé la Switch 2 à l'été 2025. La zone Donkey Kong Country a ouvert à Super Nintendo World Osaka, créant un cercle vertueux parc-jeu-film typique de la stratégie Universal. Seth Rogen avait laissé un DK marquant dans Super Mario Bros Le Film. Et surtout, l'écart entre Le Film Super Mario Bros. (2023) et Super Mario Galaxy Le Film (2026) était de trois ans : un Mario 3 dès 2028 serait un rythme de production inédit pour Illumination, autant dire peu probable même en pleine euphorie post-Galaxy.
Du côté des insiders, MyTimeToShineHello et V Scooper, relayés notamment par Eurogamer, dessinent un calendrier cohérent avec cette piste : Donkey Kong en 2028, troisième film Mario en 2029, Star Fox éventuellement en 2030. On prendra évidemment les pincettes de rigueur avec ces sources, qui ont eu autant de "hits" que de "miss" ces dernières années. Mais entre le copyright de 2025, le contexte parc d'attractions et l'absence de toute autre IP Nintendo aussi avancée publiquement, l'hypothèse DK est aujourd'hui la plus solide.
Comme le soulignait StartJo, un des membres éminents de notre serveur Discord, ce rythme est tout indiqué pour Illumination qui avait adopté cette stratégie avec Moi, Moche et Méchants et le spin-off Les Minions :
Ca se tient, merci StartJo pour ce point intéressant et de participer activement à notre communauté !
Quant à un éventuel film Super Smash Bros., on peut l'écarter. Miyamoto a justement tempéré les attentes au début du mois, en rappelant que Nintendo préfère développer chaque licence séparément avant d'envisager un quelconque crossover.
Le film The Legend of Zelda en live-action chez Sony vient de boucler son tournage en Nouvelle-Zélande et passe en post-production pour une sortie en mai 2027. Et voilà qu'un nouveau projet Illumination/Nintendo s'inscrit déjà sur les calendriers pour 2028.
Nintendo construit donc bel et bien un calendrier ciné dense, avec deux partenaires distincts pour deux registres distincts : Sony pour le film en prises de vue réelles (Zelda, peut-être Metroid prochainement), Illumination pour l'animation grand public (Mario, et donc probablement DK).
Le silence officiel sur ce slot 2028 s'explique sans doute par la volonté de ne pas marcher sur la fin de carrière de Galaxy dans les salles. L'annonce officielle viendra probablement plus tard dans l'année, quand le moment sera venu de faire vivre la nouvelle phase de la machine cinéma.
Et vous, que pensez-vous de tout cela ? 2028 est encore loin, mais c'est plaisant de penser qu'on aura un nouveau film Nintendo/Illumination dès 2028. Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord, où on a parlé de l'info dès cet après-midi dans le canal rumeurs-leaks du serveur !
Sources : Universal Pictures International Spain (PDF), NintendoLife, Eurogamer, Wario64 sur Bluesky
- Le planning officiel d'Universal Pictures International Spain, mis à jour le 23 avril 2026, liste un "Untitled Illumination/Nintendo Event Film" programmé pour le 12 avril 2028
- Le slot est explicitement classé en animation, ce qui exclut d'office la piste du film Metroid en live-action
- Après mûre réflexion, l'hypothèse Donkey Kong tient la corde, on rappelle le dépôt d'un copyright "Untitled Donkey Kong Project" par Nintendo et Universal en juin 2025
- Aucune communication officielle de Nintendo, Illumination ou Universal n'accompagne cette information : la fuite est manifestement involontaire
- Le timing tombe pile alors que Super Mario Galaxy Le Film vient de franchir les 870 millions de dollars au box-office mondial
Voilà typiquement le genre de scoop qu'on ne s'attendait pas à dégoter en parcourant un simple fichier PDF, et qui depuis a, vous vous en doutez bien, fait le tour des Internets. Le planning de sorties d'Universal Pictures Espagne, mis à jour le 23 avril 2026 et signalé sur Bluesky par Wario64, contient une ligne qui ne devrait pas y être : à la date du 12 avril 2028, on lit noir sur blanc "UNTITLED ILLUMINATION/NINTENDO EVENT FILM (APRIL 2028)", catégorie Animación.
Pourquoi ce n'est pas le film Metroid dont on parlait hierPremier réflexe en lisant la news : "ah tiens, c'est peut-être le film Metroid !" Eh bien non, on ne le pense pas. Comme nous l'évoquions hier dans cette news, le projet Metroid actuellement en pitch chez Nintendo serait orienté live-action, avec Sony et Universal en concurrence pour récupérer les droits.
Or le slot du 12 avril 2028 est explicitement classé en animation dans le PDF d'Universal, et il est verrouillé chez Universal/Illumination. Deux pistes parallèles, donc, pas la même, et ce d'autant plus que la production d'un film demande entre deux et quatre ans de travail. Trop juste, donc, pour ce projet.
Donkey Kong, l'hypothèse qui tient la cordeSi on devait parier ce soir sur la franchise concernée, on miserait sur Donkey Kong. Et on ne serait pas seuls à le faire. Comme on l'avait rapporté en juillet 2025, Nintendo Studios LLC et Universal Pictures ont déposé en juin 2025 un copyright pour un "Untitled Donkey Kong Project ; Motion picture" au registre américain. Une short-form license, certes préliminaire, mais bien réelle qui confirmait alors que le travail avançait sur un film mettant en scène le gorille, presque complètement absent de Super Mario Galaxy Le Film.
Plusieurs signaux convergent vers DK. Donkey Kong Bananza a parfaitement lancé la Switch 2 à l'été 2025. La zone Donkey Kong Country a ouvert à Super Nintendo World Osaka, créant un cercle vertueux parc-jeu-film typique de la stratégie Universal. Seth Rogen avait laissé un DK marquant dans Super Mario Bros Le Film. Et surtout, l'écart entre Le Film Super Mario Bros. (2023) et Super Mario Galaxy Le Film (2026) était de trois ans : un Mario 3 dès 2028 serait un rythme de production inédit pour Illumination, autant dire peu probable même en pleine euphorie post-Galaxy.
Du côté des insiders, MyTimeToShineHello et V Scooper, relayés notamment par Eurogamer, dessinent un calendrier cohérent avec cette piste : Donkey Kong en 2028, troisième film Mario en 2029, Star Fox éventuellement en 2030. On prendra évidemment les pincettes de rigueur avec ces sources, qui ont eu autant de "hits" que de "miss" ces dernières années. Mais entre le copyright de 2025, le contexte parc d'attractions et l'absence de toute autre IP Nintendo aussi avancée publiquement, l'hypothèse DK est aujourd'hui la plus solide.
Star Fox en outsider, Mario 3 en embuscadeUne autre piste circule : Star Fox. Il faut dire que Fox McCloud a eu une présence très notable dans Super Mario Galaxy Le Film, avec Glen Powell au doublage. Loin d'un cameo discret. Reste que les insiders évoqués plus haut placent Star Fox plutôt en 2030 que 2028. Glen Powell pourrait alors rester sur le rôle pour un éventuel long-métrage dédié, mais on est ici en pure spéculation, c'est plus des pincettes qu'il nous faut, c'est une boule de cristal.
Comme le soulignait StartJo, un des membres éminents de notre serveur Discord, ce rythme est tout indiqué pour Illumination qui avait adopté cette stratégie avec Moi, Moche et Méchants et le spin-off Les Minions :
- Moi, Moche et Méchant en juillet 2010
- Moi, Moche et Méchant 2 en juillet 2013 (3 ans plus tard)
- Les Minions en juillet 2015 (2 ans plus tard)
- Moi, Moche et Méchant 3 en juin 2017 (2 ans après le spin-off et 4 ans après l'épisode principal)
Ca se tient, merci StartJo pour ce point intéressant et de participer activement à notre communauté !
Quant à un éventuel film Super Smash Bros., on peut l'écarter. Miyamoto a justement tempéré les attentes au début du mois, en rappelant que Nintendo préfère développer chaque licence séparément avant d'envisager un quelconque crossover.
Cette fuite tombe à pic dans la stratégie cinéma de Big NLe timing de cette fuite est intéressant, à tel point que le petit conspirationniste qui sommeille en nous se demande si elle est bien fortuite. Super Mario Galaxy Le Film vient tout juste de franchir les 870 millions de dollars au box-office mondial, hissant la franchise Mario au cinéma au-dessus des deux milliards cumulés.
Le film The Legend of Zelda en live-action chez Sony vient de boucler son tournage en Nouvelle-Zélande et passe en post-production pour une sortie en mai 2027. Et voilà qu'un nouveau projet Illumination/Nintendo s'inscrit déjà sur les calendriers pour 2028.
Nintendo construit donc bel et bien un calendrier ciné dense, avec deux partenaires distincts pour deux registres distincts : Sony pour le film en prises de vue réelles (Zelda, peut-être Metroid prochainement), Illumination pour l'animation grand public (Mario, et donc probablement DK).
Le silence officiel sur ce slot 2028 s'explique sans doute par la volonté de ne pas marcher sur la fin de carrière de Galaxy dans les salles. L'annonce officielle viendra probablement plus tard dans l'année, quand le moment sera venu de faire vivre la nouvelle phase de la machine cinéma.
Et maintenant ?Quelques questions restent ouvertes. La première, évidente : quelle IP est concernée ? La deuxième, plus discrète : le second slot Illumination du 30 juin 2028 dans le même PDF, listé sans la mention Nintendo, cache-t-il lui aussi un projet Big N qu'Universal a quand même pris soin de masquer dans son fichier ? Et enfin : Universal Espagne va-t-il corriger discrètement son document maintenant que la fuite est virale, ou laisser tourner ? A date, le fichier n'a pas bougé, de toute façon le mal est fait !
Et vous, que pensez-vous de tout cela ? 2028 est encore loin, mais c'est plaisant de penser qu'on aura un nouveau film Nintendo/Illumination dès 2028. Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord, où on a parlé de l'info dès cet après-midi dans le canal rumeurs-leaks du serveur !
Sources : Universal Pictures International Spain (PDF), NintendoLife, Eurogamer, Wario64 sur Bluesky
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