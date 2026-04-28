Mario Tennis Aces s'invite dans Nintendo Music avec 26 pistes signées Sakuraba
La bande originale de Mario Tennis Aces rejoint l'application Nintendo Music ce mardi, soit le tout premier jeu de la série Mario Sports à intégrer le service.News
Au menu, 26 pistes pour 1 heure et 24 minutes d'écoute, allant du thème du Marina Stadium aux ambiances plus contrastées des Bask Ruins, du Piranha Plant Forest ou de l'Inferno Island, avec bien sûr le célèbre thème du combat final contre Lucien.
The #NintendoMusic app is now serving tracks for Mario Tennis Aces!— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 28, 2026
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L'OST est signée Motoi Sakuraba, un compositeur dont on retrouve la patte aussi bien sur la série Mario Tennis et Mario Golf que sur des sagas comme Golden Sun, Star Ocean ou même Dark Souls. Autant dire un CV solide qui justifie largement la place de cet album dans le catalogue.
C'est la première fois qu'un jeu de la série Mario Sports rejoint Nintendo Music, et ce ne devrait donc pas être la dernière, car on en a savouré du Mario Tennis en 30 ans avec 8 jeux, de Mario's Tennis sur Virtual Boy en 1995 (ouai, OK, c'est limite pour sa BO) à Mario Tennis Fever sorti en 2025 sur Switch 2. On pense aussi à la lignée des Mario Golf qui mériterait son moment de gloire en streaming.
Et vous, vous comptez relancer quelques échanges avec Cloud, Ace ou Lucia en fond sonore ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : NintendoLife, Nintendo Music
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