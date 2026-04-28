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Nintendo Music Disponible sur mobile depuis le 31/10/2024
News Nintendo Music (mobile)

Mario Tennis Aces s'invite dans Nintendo Music avec 26 pistes signées Sakuraba

La bande originale de Mario Tennis Aces rejoint l'application Nintendo Music ce mardi, soit le tout premier jeu de la série Mario Sports à intégrer le service.

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Encore une mise à jour qu'on n'attendait pas vraiment, mais qui fait plaisir. Après avoir fait une petite pause la semaine dernière, Nintendo Music reprend son rythme hebdomadaire des mardis avec l'ajout de la bande-son intégrale de Mario Tennis Aces, sorti sur Switch en 2018 sous la houlette de Camelot.
Au menu, 26 pistes pour 1 heure et 24 minutes d'écoute, allant du thème du Marina Stadium aux ambiances plus contrastées des Bask Ruins, du Piranha Plant Forest ou de l'Inferno Island, avec bien sûr le célèbre thème du combat final contre Lucien.

L'OST est signée Motoi Sakuraba, un compositeur dont on retrouve la patte aussi bien sur la série Mario Tennis et Mario Golf que sur des sagas comme Golden Sun, Star Ocean ou même Dark Souls. Autant dire un CV solide qui justifie largement la place de cet album dans le catalogue.

C'est la première fois qu'un jeu de la série Mario Sports rejoint Nintendo Music, et ce ne devrait donc pas être la dernière, car on en a savouré du Mario Tennis en 30 ans avec 8 jeux, de Mario's Tennis sur Virtual Boy en 1995 (ouai, OK, c'est limite pour sa BO) à Mario Tennis Fever sorti en 2025 sur Switch 2. On pense aussi à la lignée des Mario Golf qui mériterait son moment de gloire en streaming.
Pour profiter de l'album, il faut être abonné Nintendo Switch Online et avoir téléchargé l'application Nintendo Music sur smartphone. Cet ajout fait suite à celui de Tomodachi Life: Une Vie de Rêve il y a deux semaines, et confirme la cadence soutenue que Nintendo maintient depuis le lancement du service.

Et vous, vous comptez relancer quelques échanges avec Cloud, Ace ou Lucia en fond sonore ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : NintendoLife, Nintendo Music
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