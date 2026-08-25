Les doughnuts Pokémon arrivent chez Krispy Kreme

Les Pokémon ne s'arrêtent plus et se retrouvent désormais dans nos goûters ! La chaîne Krispy Kreme, célèbre pour ses savoureux doughnuts annoncé la disponibilité dès aujourd'hui de leur gamme de beignets dédiés aux Pokémon.C'est six doughnuts qui rejoignent la carte des Krispi Kreme en France. Pour une durée limitée vous pouvez donc avoir le bonheur de goûter aux doughtnuts Pokéball, Pikachu, Rondoudou, Bulbizarre, Carapuce et Salamèche !Evidemment, tout cela est disponible à la fois à l'unité ou en boîte, pour les plus gourmands !Et vous quel est votre préféré ? De notre côté, nous avons une préférence pour le beignet Carapuce sur sa mousse bleu et ses cristaux de sucre bleus et blancs !