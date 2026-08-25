Rechercher sur Puissance Nintendo
Pokémon (saga) 50 jeux liés Apparue en 1996
News Pokémon (saga)

Les doughnuts Pokémon arrivent chez Krispy Kreme

Six nouveaux doughnuts aux couleurs de Pokémon arrivent dans la chaîne de doughnuts Krispy Kreme.

News
Les Pokémon ne s'arrêtent plus et se retrouvent désormais dans nos goûters ! La chaîne Krispy Kreme, célèbre pour ses savoureux doughnuts annoncé la disponibilité dès aujourd'hui de leur gamme de beignets dédiés aux Pokémon.

C'est six doughnuts qui rejoignent la carte des Krispi Kreme en France. Pour une durée limitée vous pouvez donc avoir le bonheur de goûter aux doughtnuts Pokéball, Pikachu, Rondoudou, Bulbizarre, Carapuce et Salamèche !


Evidemment, tout cela est disponible à la fois à l'unité ou en boîte, pour les plus gourmands !



Et vous quel est votre préféré ? De notre côté, nous avons une préférence pour le beignet Carapuce sur sa mousse bleu et ses cristaux de sucre bleus et blancs !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil