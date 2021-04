News Nintendo

Fabrice Heilig est un nom que vous avez peut-être croisé ces dernières années : ce Français installé en Alsace est un passionné de Nintendo qui a concentré sa collection sur les produits commercialisés par la firme au fil des ans, pour ne pas dire au fil des décennies. Et avec cette collection devenant de plus en plus conséquente, le manque de place s'est fait sentir : c'est ainsi qu'est née l'idée incroyable de reconstituer le siège historique de Nintendo, démoli en 2004, et au sujet duquel on ne dispose plus désormais que de quelques photos.Ces quelques photos, peut-on lire sur le blog BeforeMario.com , lui ont permis de concevoir des plans à l'échelle, pour construire une pièce qui, désormais, accueille la collection du passionné. L'histoire de la construction de cette reconstitution du siège de Nintendo est aussi fascinante que le projet a été réalisé en France, par un Français, qui n'a pas manqué de pugnacité pour s'approvisionner en matériaux très difficiles à trouver en France : qu'il s'agisse des tuiles typiques japonaises finalement achetées auprès d'un grossiste hollandais, ou des tatamis posés au sol qui pourront accueillir de bien chanceux visiteurs, tout inspire le respect et fleure bon la passion dans cette histoire !A lire aussi : une fabuleuse collection à découvrir On félicite Fabrice pour cette magnifique reproduction de la maison par laquelle tout a commencé, et on s'invite pour un thé traditionnel dans quelques mois dans les alentours de Strasbourg, pour découvrir cet incroyable bâtiment !Source : BeforeMario.com et le quotidien DNA