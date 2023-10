F-Zero 99 recoit un patch mineur

F-Zero 99, fait la joie des fans de cette licence puisqu'il lui permet d'obtenir une nouvelle visibilité et peut-être un nouveau jeu un jour. Un patch a été publié afin d'assurer le suivi de ce jeu est corriger quelques bugs.

Plusieurs corrections concerne le rang des joueurs :

Correction d'un problème où le classement affichera le rang d'un joueur comme « 0 » lorsqu'il atteindra le niveau « 99 »

Correction d'un problème où le résultat du classement de la semaine précédente ne peut parfois pas être obtenu correctement.

Correction d'un problème dans lequel une plaque d'identité spécifique ne peut être obtenue lorsque le bug précédent survient même si les conditions sont remplies

Lorsque ce bug s'est produit auparavant, les données de sauvegarde seront corrigées en appliquant cette mise à jour et en jouant au jeu pendant un certain temps.

Bien entendu, d'autres corrections non précisées ont été réalisées dans le but d'améliorer l’expérience utilisateur. Le jeu avait obtenu une mise à jour fin septembre lui ajoutant 5 nouvelles pistes et Nintendo devrait en ajouter d'autres d'ici la fin du mois.Pour rappel, F-Zero 99 est disponible en tant que bonus pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online.