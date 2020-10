Un concept à succès et singulier

Un nouveau cycle de vie pour les consoles Nintendo ?

"Avec l’arrivée de nouvelles générations de consoles, la base de joueurs et la capacité à générer des revenus tombent à zéro."

Aussi bien console de salon que console portable : c’était la promesse de Nintendo avec la Switch. Une promesse qui en a séduit plus d’un puisque la console de Nintendo peut déjà compter plus de 60 millions de ventes. Un résultat qui aura permis au constructeur japonais d’oublier les déboires connus avec la Wii U.Alors que la prochaine génération de console ne va pas tarder à voir le jour avec l’arrivée des consoles de Sony et de Microsoft, Nintendo gagnerait peut-être à s’inscrire sur un chemin diamétralement opposé. C’est en tout cas l’avis de Toan Tran, gestionnaire d’investissement.Le succès de la Switch est tel que certains préconisent à Nintendo de continuer à conserver le même ADN pour ses futures consoles. En bref, améliorer les capacités techniques de la console mais conserver son concept hybride. Un concept qui fait toute la singularité de la Switch dans le marché des consoles.Toan Tran, gestionnaire d’investissement, justifie sa recommandation ainsi :L’idée serait donc de profiter de la base conséquente de Switch déjà installées, tout en y apportant des modifications à la marge, avec des versions améliorées au fur et à mesure. Ce modèle n’est pas sans nous rappeler celui de l’iPhone par Apple… Reste à savoir si Nintendo est prêt à faire de la Switch sa console “perpétuelle”. La philosophie de constructeur, toujours portée sur l’innovation et les nouveautés peut-elle s'accommoder à une telle évolution ?Source : NintendoSoup