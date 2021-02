News Embracer Group

Rachat Easybrain

"Nous sommes ravis qu'Easybrain fusionne avec Embracer. Nous sommes extrêmement fiers de l'équipe qui a permis à notre entreprise de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, et nous pensons qu'il est temps de faire partie de quelque chose de plus grand. Nous sommes persuadés que nos futurs efforts contribueront grandement aux résultats du groupe et nous sommes ravis de faire partie d'un si grand groupe d'entrepreneurs sous la direction de Lars", Oleg Grushevich, PDG et co-fondateur d'Easybrain.

Rachat d’Aspyr Media

"Je suis fan d'Aspyr depuis plus longtemps que je ne l'ai été dans l'industrie. Les fondateurs Michael Rogers et Ted Staloch sont de véritables entrepreneurs qui ont construit une entreprise en identifiant et en exploitant des opportunités là où personne d'autre ne les voyait. Ils conviennent parfaitement à Embracer et je suis fier de les appeler maintenant partenaires. Ensemble, nous serons en mesure d'étendre considérablement nos activités de développement et d'édition ici aux États-Unis. Restez à l'écoute pour obtenir des détails sur certains des jeux étonnants que nous avons en cours de développement conjoint. Aujourd'hui est un jour vraiment exceptionnel pour Saber et tout le groupe", Matthew Karch, PDG de Saber Interactive et directeur du conseil d'administration d'Embracer Group.

"Nous sommes ravis de nous associer à Saber et de faire partie de la famille Embracer. Nous sommes convaincus qu'Embracer est le partenaire idéal pour nous, alors que nous cherchons à accélérer notre croissance et à mettre en œuvre de passionnants projets. Nous sommes présents dans l'industrie des jeux depuis deux décennies et demie, mais nous avons l'impression de ne faire que commencer. Nous sommes impatients d'explorer les possibilités de collaboration avec d'autres entrepreneurs au sein d’Embracer Group, afin de proposer des jeux renommés aux joueurs du monde entier", Michael Rogers, co-fondateur d'Aspyr Media.

Rachat de The Gearbox Entertainment Company

"GearBox est sans doute l'un des développeurs indépendants les plus créatifs et les plus précieux au monde. Nous pensons que les ressources offertes par Embracer positionneront Gearbox pour une croissance continue et significative dans les années à venir", Lars Wingefors, PDG et fondateur d'Embracer Group.

"La vision de Lars d'Embracer en tant que groupe partenaire allié engagé à alimenter et à accélérer les ambitions d'une série de sociétés membres entrepreneuriales décentralisées et prospères tout en amplifiant la valeur collective et les avantages de la diversification dans l'ensemble du groupe est la stratégie et la conception la plus brillante pour réussir à court, moyen et long terme dans cette industrie dans laquelle j'ai travaillé pendant 30 ans. Le sentiment chez GearBox est que nous ne faisons que commencer et cette transaction n'est pas seulement un stimulant pour le talent de notre entreprise détenue par ses employés, mais un propulseur pour l'avenir passionnant que nous avons prévu", Randy Pitchford, PDG et fondateur de Gearbox Entertainment.

Petit éditeur de puzzle-games sur Android et IOS (Sudoku, Nonograme, Pixel Art, Art Puzzle, groovepad…), le studio biélorusse Easybrain fera partie dans moins de deux mois de la cinquantaine de studios que possède Embracer. Pour acquérir l’indépendant, Lars Wingefors déboursera 650 millions de dollars et 125 millions de dollars de bonus potentiel.Un rachat intéressant pour Embracer qui s’apprête à récupérer un parc de 750 millions de jeux installés pour 12 millions de joueurs actifs quotidiennement sur un une quinzaine de productions au total.La société basée à Minsk constituera dorénavant la 7ème filiale du groupe. Pour le moment, ce 7ème groupe opérationnel n’est constitué que par le studio d’Europe de l’est mais on peut s’attendre à ce que de nouveau venus viennent compléter les rangs du groupe plus tard.Pour un budget de 70 millions de dollars, le groupe européen Embracer Group s’est offert un second studio de renommée, notamment dans l'art du portage (un peu comme Panic Button) : Aspyr Media. En effet, depuis 24 ans, Aspyr Media a œuvré sur les portages de multiples productions pour le compte de grands acteurs de l’industrie comme Electronic Arts, Vivendi Games, LucasArt, Activision-Blizzard, BioWare, Eidos Interactive, et bien d’autres…A l’occasion de ce rachat, Aspyr Media rejoindra la filiale Saber Interactive (composée des 5 studios de production de Saber, 34BigThings, Mad Head Games, Nimble Giant Entertainment, Sandbox Strategies, Snapshot Games, Zen Studios, 4A Games, New World Interactive et désormais Aspyr). Avec ses 140 salariés, Aspyr Media devient le studio indépendant le plus important de son groupe opérationnel, ce qui lui permet ainsi de garder son autonomie.A lire aussi : Dossier : Rétrospective : la guerre au Codemasters aurait pu ne jamais avoir lieu... Un rachat intéressant, surtout que l’on ne sait rien sur les prochaines productions du développeur texan, mis à part le fait qu’un grand projet de développement serait en cours et nécessiterait un budget de 70 millions de dollars pour son développement. De plus, le communiqué indique que ce projet devrait devenir important pour l’ensemble du groupe, du tout bon.Evidemment, on vous a gardé le meilleur pour la fin car si l’on doit retenir un mouvement aujourd’hui, c’est le rachat de GearBox. Développeur de nombreux jeux des licences Half-Life, Counter Strike, Brothers in Arms, en charge encore aujourd’hui de Borderlands (qui restera la propriété intellectuelle de Take-Two), GearBox est un pionnier de l’industrie.Au terme d’une acquisition à 1.3 milliards de dollars, GearBox va rejoindre Embracer et constituera la 8ème filiale de développement. Ce 8ème groupe opérationnel se constitue donc des deux studios de production de GearBox, à savoir le plus connu GearBox Software et Gearbox Studio Québec.D’ici trois mois, la liste des 8 groupes opérationnels sera la suivante : Amplifier Game Invest, Coffee Stain, Easybrain, The Gearbox Entertainment Company, DECA Games, Koch Media/Deep Silver, Saber Interactive et THQ Nordic. A cela s’ajoute que Randy Pitchford, l’actuel PDG de GearBox conserve son poste, une bonne nouvelle.Source : Gematsu