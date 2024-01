Eiji Aonuma aperçu à Universal Studios : quand on reparle d'une attraction Zelda

Une récente vidéo d'Eiji Aonuma, le producteur emblématique de la série "The Legend of Zelda", filmé à Universal Studios Orlando aux côtés de Shigeru Miyamoto, a été rapidement retirée d'Internet. La présence de l'illustre producteur, puis la suppression de la vidéo, a suscité puis amplifié une vague de spéculations sur la possibilité d'une attraction Zelda à Universal Studios​​​​, pour compléter les attractions à venir au parc de Floride.La vidéo, initialement destinée à présenter la vie des employés du parc et son développement futur, a brièvement montré Aonuma et Miyamoto en discussion, tous deux vêtus de gilets jaunes et de casques de chantier. La présence d'Aonuma, toujours associé à la série "Legend of Zelda", a immédiatement déclenché des hypothèses sur le développement possible d'une attraction basée sur cette autre célèbre franchise de Nintendo.La vidéo a été publiée sur Instagram avant d'être rapidement supprimée, mais cela n'a pas empêché les fans et les observateurs de capturer et d'analyser les images. Beaucoup se demandent maintenant quel pourrait être le lien entre la présence de ces deux figures emblématiques de Nintendo et le développement de Super Nintendo World au sein des parcs Universal.Que pourrait proposer une attraction Zelda ? Certains fans imaginent des montagnes russes inspirées du monde de Zelda, d'autres une zone thématique immersive représentant les différentes régions emblématiques de la série, telles que la forêt de Kokiri ou le désert de Gerudo. Quelle que soit l'immersion imaginée par Nintendo et les ingénieurs d'Universal, nul doute que plus d'un aimerait avoir le sentiment de marcher dans Hyrule d'ici quelques années.Pour le moment, l'idée d'un monde Zelda à Universal Studios restera donc dans le domaine de la spéculation, après tout la présence d'Eiji Aonuma n'est pas datée et il se peut qu'il se soit alors simplement agit d'une visite de routine de la part d'un des employés de Nintendo les plus fameux. Cette vidéo supprimée a pourtant suscité beaucoup d'intérêt, et on comprend l'engouement des fans pour cette belle perspective.Sources : Eurogamer et Nintendo Everything