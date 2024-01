Des joy-cons aux couleurs de Shovel Knight en édition très limitée

On commence par la première édition : les Joy-con Shovel Knight & King Knight

Du jaune et du bleu ! Les précommandes sont ouvertes pour une production réduite de 1000 exemplaires. C'est bien simple, vous avez jusqu'au 29 février 2024 pour vous manifester mais il faudra être plus rapide car une fois le stock écoulé, ce sera fini. Réalisés par CptnAlex Designs, faisant par partie de la collection Signature, ces joy-con Shovel Knight sous licence officielle portent une livrée spécifique, sont accompagnés d'une carte d'authenticité en acier inoxydable gravée du numéro de série de la manette. L'ensemble est enfermé dans une boite de collection haut de gamme et pour faire passer le prix élevé (165 $), un pin's exclusif accompagnera votre commande. On se regarde les visuels, pour précommander c'est ici





Vous préférez un autre coloris ? Alors jetez un coup d'oeil sur la seconde version !





2e édition : les Joy-con Plague Knight & Specter Knight

Du vert et du rouge ! Au même tarif (donc 165 $), voici une seconde proposition pas désagréable visuellement.C'est un peu dommage, la partie la plus belle se trouve en fait en dessous. A nouveau, le packaging est identique, et le pin's pour accompagner le tout est de couleur verte.





En voici les visuels ci-dessous et à nouveau le lien pour les précommander.





Cela fait un peu cher mais c'est un produit exclusif qui intéressera une niche de fans. Il ne faut pas être pressé cependant, l'envoi se fera entre le 2e et 3e trimestre de l'année 2024. Si votre paire de Joy-Con est actuellement en panne, vous ne pourrez pas compter dessus pour jouer au jeu Princess Peach par exemple.





Un Pin's exclusif en édition limitée également

Si le pin's cadeau accompagnant le titre vous parait un peu petit pour mettre en évidence votre amour pour la franchise Shovel Knight, un autre pin's est proposé, toujours en édition limitée 1000 exemplaires, mais nettement plus gros (et payant).

On passe ainsi de 1,7 pouce (soit environ 4,3 cm) à un ensemble de 2,5 pouces (soit 6,35 cm). C'est la seule manière d'obtenir le Shovel Knight dans sa couleur d'origine.



Sa particularité est de pouvoir superposer le pin's Shovel Knight sur le trio de personnages, et si vous faites l'acquisition des Joy-Con, vous pourrez ainsi permuter le personnage selon le coloris de votre choix. Il faut compter 25 $ pour acquérir ce pin's.

Encore plus fort : le cadeau pour le collectionneur ultime !



Si vous commandez les deux éditions des joy-cons (soit tout de même 330 $), vous obtiendrez un pin's ultra rare gratuitement. Bon, il aura surtout un intérêt si en plus vous achetez le pin's interchangeable à 25 $ . Bilan 355 $, voir si on a des frais de livraison pour l'Europe.



Une collection bien joli visuellement pour ceux pouvant se le permettre. Dans le passé, CptnAlex Designs avait déjà proposé d'autres produits exclusifs, comme la franchise Cult of the lamb ou une édition spéciale Kit and Krysta. On vous remet quelques photos ci-dessous. Jetez un coup d'oeil sur le site , entre les manettes et les pin's, vous devriez y dénicher quelques coups de coeur !











Rappelons un point de détail important : si vous abimez le revêtement extérieur selon un certain pourcentage et que vous avez toujours la facture d'achat, vous pourrez vous procurer une nouvelle coque. En revanche, il n'y a pas de garantie sur la partie électronique. Bref, un drift ou une pièce interne cassée, c'est au niveau du SAV de Nintendo qu'il faut contacter.