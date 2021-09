[Eco de la semaine] Apple vs. Epic : la tension monte, Activision-Blizzard : une nouvelle enquête et plusieurs départs, Quantic Dream perd son procès contre Le Monde et Mediapart

Apple/Epic Games : Apple refuse le retour du Fornite sur l’App Store

Activision-Blizzard : une nouvelle enquête fédérale et le départ de Chacko Sonny

Quantic Dream s'incline en justice contre Le Monde et Mediapart

En bref cette semaine :

Depuis que le verdict du procès a été rendu, la tension monte entre les deux géants du numérique. Après qu’Epic Games ait fait appel la semaine dernière ( plus d’informations sont disponibles sur notre Eco de la semaine dernière ), Apple refuse aujourd’hui le retour de Fortnite sur l’App Store.C’était initialement lui qui avait, de manière planifiée par Epic, lancé les hostilités ayant débouchées sur le procès historique ayant opposé les deux entreprises américaines. Apple indique refuser le retour de l’application en raison des actions juridiques entre les deux firmes, et ne permettra pas le retour de Fortnite sur sa plateforme tant que des recours juridiques seront en cours. Après l’ABK Workers Alliance la semaine dernière et le gouvernement de Californie cet été , Activision-Blizzard-King est la cible d’une nouvelle enquête fédérale, menée par la Securities and Exchange Commission (SEC). Il s’agit d’une organisation fédérale ayant pour mission de contrôler le marché des finances aux Etats-Unis.La SEC a donc pour objectif de vérifier si les dirigeants de l’entreprise ont été suffisamment transparents au sujet de ses accusations, et également s’ils n’auraient pas dû informer plus tôt les investisseurs de la situation dans l’entreprise.Dans le même temps, Blizzard a perdu une de ses figures : Chacko Sonny. Chacko a longtemps œuvré derrière Overwatch et travaillait jusqu’à maintenant sur le développement d’Overwatch 2, dont il était le producteur exécutif. D'ailleurs, il assure à son sujet que le jeu devrait bientôt arriver (bien que son lancement puisse être retardé en raison de la situation actuelle de l’entreprise).Décidément cette actualité ne changera pas de thématique, on reste donc dans la justice avec le verdict du procès opposant Quantic Dream à la presse française, plus précisément le journal Le Monde et le site de presse participatif Mediapart.Accusé de diffamation, l’entreprise de Guillaume De Fondaumière et David Cage perd son procès contre les deux journaux, sans faire appel de cette décision. En revanche, les deux cadres de Quantic Dream l’emportent face au journal Le Monde qui a préféré protéger l’anonymat essentiel de ses sources.Le Monde et Quantic Dream ne se sont pas (encore) exprimés suite la décision du tribunal judiciaire de Paris, tandis que Mediapart propose actuellement sur son site un article résumant les travers de cette histoire.- Au Japon, Tales of Arise (PS4) s’impose comme meilleure vente de la semaine, suivi de très près par WarioWare: Get It Together. Neptunia X Senran Kagura (nouvelle entrée), BanG Dream! Girls Band Party! (nouvelle entrée) et Ring Fit Adventure complète le top 5. Côté console, la Switch domine comme toujours le classement (31 000 ventes), suivie de la PS5 (13 000 ventes) et la Switch Lite (8 000 ventes).- En France, Deathloop (PS5) s’impose comme la meilleure vente de sa semaine de sortie. L’exclusivité temporaire PS5 produite par Bethesda (Xbox) est suivie par Mario Kart 8 Deluxe, WarioWare: Get It Together! et NBA 2K22 (version PS4 puis PS5).- SEGA annonce la fermeture de sa salle d'arcade Ikebukuro GiGO (Tokyo). Après 28 ans, la salle mythique de la capitale japonaise a fermé ses portes en raison de la scission du contrat de location du bâtiment, le propriétaire ayant préféré réaliser des travaux de rénovations. Pour une fois, ce n’est donc pas la crise sanitaire qui est responsable de cette fermeture.- Hasbro (Transformers, Beyblade, Power Ranger…) annonce la création d’une branche AAA pour la création de jeux vidéo. New Raleigh-Durham Studio de son nom (issue de la filiale Wizards of the Coast), a pour projet de proposer des expériences AAA issues des plus grandes licences de Hasbro. Au même moment, le studio a recruté plusieurs vétérans de Batman Arkham ou encore Hitman.