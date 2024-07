Eclosion de Pikmin à la Japan Expo avec Pikmin Bloom

Plus qu’une semaine avant le rendez vous incontournable des amoureux du Japon : la Japan Expo.Pour sa 23e édition, le Parc des Expositions de Villepinte accueillera de nombreux événements comme les expositions sur Godzilla ou Tokyo Revengers, révélation du manga Furyo de ces dernières années terminant sa course au bout du 31e tome sorti cette semaine. Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy XIV et Daisuke Ishiwatari, créateur de la saga Guilty Gear seront également de la partie.Mais les lecteurs de Puissance Nintendo ne seront pas délaissés car Nintendo fera bien son retour sur la Japan Expo avec un stand qui s’annonce aussi imposant que lors de la Paris Games Week 2023, aux couleurs de ses licences du moment : Luigi’s Mansion 2 HD, Paper Mario et Princess Peach : Showtime pour les plus récents.Cette semaine, une annonce a été dévoilée par Niantic. Pikmin Bloom fera l’objet d’un événement dédié à l’occasion de la Japan Expo du 11 au 14 juillet 2024.Pour rappel, Pikmin Bloom est un jeu co-développé par Niantic (connu également pour être à l’origine de Pokémon Go et Harry Potter : Wizards Unite) et Nintendo. Ce jeu repose sur les bases ayant fait le succès de Pokémon Go à savoir la réalité augmentée et la géolocalisation en reprenant l’univers de nos charmants personnages. Ce jeu est disponible sur IOS et Android, et fait l'objet de mises à jour régulières comme l'ajout de la Party Walk la semaine dernière.Vous serez donc invités à parcourir de nombreux emplacements du parc des expositions afin de récolter des pousses vous permettant d’obtenir des items exclusifs. Des défis seront également promis.Voici plus de détails de l’événement :• Au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, vous recevrez une mission consistant à faire 1 000 pas. Terminez cette mission pour obtenir une pousse dorée qui deviendra un Pikmin déco jaune Autocollant de cadeau or.*Si vous ne terminez pas la mission pendant que vous êtes au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, vous pouvez toujours la finir plus tard.*La mission doit être terminée avant le 14 juillet 2024 à 18:30, heure locale.• En plus de la mission Défi localisé, un total de 5 emplacements spéciaux seront situés au stand Nintendo et dans d’autres zones du Parc des Expositions. Glissez le doigt vers le bas sur ces emplacements spéciaux pour recevoir des pousses dorées qui s’épanouiront respectivement en Pikmin déco suivants :Stand Nintendo : Pikmin déco Vaisseau de Pikmin 4Entrée du hall 5A - Pikmin déco Livre miniatureScène Washoku - Pikmin déco SushiScène Yuzu - Pikmin déco Pop-cornHall d’exposition 5A - Pikmin déco CadreTous à vos téléphones, et que le meilleur gagne !Source : Pikminbloom.com