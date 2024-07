Papetura : une édition physique pour Nintendo Switch et Playstation 5

Papetura : un monde en papier unique

Expérience point-and-click : L'histoire se déroule à travers des animations et des sons spécifiques.

Univers en papier : Un style visuel unique, entièrement fait main.

Bande-son atmosphérique : Composée par Floex et Tomas Dvorak.

Énigmes intégrées : Les puzzles font partie intégrante de l'histoire et de l'environnement.

Cette version inclut un livret d'illustrations et la bande-son du jeu, offrant une expérience enrichie de ce jeu d'aventure pour le moins... atypique.Papetura est un jeu d'aventure point-and-click développé par Petums et édité par Feardemic. Il s'apprête à sortir en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 dans le courant de l'année 2024.Déjà disponible en version numérique, ce titre se distingue par son univers entièrement conçu en papier. Dans Papetura, les joueurs contrôlent Pape, un être de papier, accompagné de son amie Tura. L'objectif est de sauver leur monde d'une menace mystérieuse.Le gameplay se concentre sur l'exploration et la résolution d'énigmes, utilisant les capacités spécifiques des personnages pour progresser dans l'histoire.L'aspect visuel de Papetura est sans doute son atout majeur. Chaque élément du jeu est minutieusement créé à la main en papier, offrant une esthétique unique et captivante. La narration se fait sans dialogues, s'appuyant sur les animations et l'environnement pour raconter l'histoire.Prévue pour 2024 sans plus de précisions pour le moment, la Papetura Craft Edition pour Nintendo Switch et PlayStation 5 comprendra un boitier spécial, un art book sur la création du jeu, et un code pour télécharger la bande-son originale composée par Floex et Tomas Dvorak.Comme tout communiqué qui se respecte, voici les caractéristiques principales du jeu :A sa sortie, Papetura a reçu des critiques généralement positives, particulièrement pour son esthétique et sa bande-son. Cependant, il est important de noter que la durée de jeu est relativement courte (environ 2-3 heures), ce qui peut ne pas convenir à tous les joueurs, surtout quand on "investit" dans une édition collector. De plus, les énigmes manquent parfois de complexité, ce qui nous fait penser que le jeu s'adresse principalement aux amateurs d'expériences artistiques et atmosphériques plutôt qu'aux joueurs cherchant un niveau de difficulté exceptionnel.Papetura offre une expérience visuelle et sonore unique, faisant du jeu un titre rare dans le monde du jeu vidéo indépendant. Si vous appréciez les jeux d'aventure atmosphériques avec une forte empreinte artistique, cette édition physique pourrait vous intéresser. Cependant, si vous faites plutôt partie des joueurs à la recherche d'une expérience plus longue ou plus complexe, vous devriez peut-être considérer d'autres options.La Craft Edition de Papetura sera donc disponible courant 2024 pour Nintendo Switch et PlayStation 5, ce sera pour les joueurs l'opportunité de découvrir ou redécouvrir ce monde de papier enchanteur. Les éditions numériques de Papetura sont déjà disponibles sur les stores, et chez Nintendo France cela se passe ici pour le prix en dématérialisée de 9,99€.Source : Communiqué de presse