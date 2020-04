News Salon de jeux vidéo

En raison des troubles inhérents à la pandémie de COVID-19, nous ne proposerons pas d'événement en ligne pour l'E3 2020 en juin.

Il y a peu, nous apprenions avec une tristesse empreinte de résignation l' annulation de l'E3 2020 . Son organisateur, l'ESA, sous-entendait alors qu'un événement digital pourrait avoir lieu à la place. Mais aujourd'hui, l'ESA a purement et simplement douché tous les espoirs de vivre un E3 différent :C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de l'ESA. A la place, chaque éditeur ou studio est invité à faire comme bon lui semble, ce qui ne remet donc pas en cause les événements digitaux prévus par les uns et par les autres.Alors que l'épidémie de Coronavirus paralyse chaque jour un peu plus la planète - rappelons que c'est au tour du Japon d'entrer en confinement cette semaine alors que le pays avait semble-t-il trouvé un moyen de résister à la propagation du virus jusque là, on peut douter de la disponibilité des équipes pour proposer un événement digital en juin, à titre collectif avec l'E3 comme à titre individuel.On ne sait pas encore ce que compte faire Nintendo, déjà habitué aux événements digitaux depuis de nombreuses années. Les regards vont donc directement se tourner vers 2021, pour un E3 2021 qui voudra se réimaginer, pour durer.Source : PCgamer