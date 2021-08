News Pokémon Unite (Switch)

Pokémon UNITE Launches on Mobile on September 22! 18/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sorti le 21 juillet sur Nintendo Switch, Pokémon Unite est un « MOBA » qui met en scène nos montres de poches favoris réalisé par TiMi Studios et édité par Tencent, qui a su conquérir un bon nombre de joueurs qui peut-être ont déjà pris connaissance de notre Guide destiné aux débutants Depuis sa sortie, Pokémon Unite s’est déjà enrichie de nouveaux contenus tels que l’ajout de Gardevoir ou de Leuphorie en tant que personnages jouables. C’est lors du Pokémon Presents diffusé par The Pokémon Company que de nouveaux Pokémon jouables ont été présentés, sans date de disponibilité.Le premier d’entre eux est Mammochon et le tandis que le deuxième est Nymphali.Lorsqu’il a été annoncé, Pokémon Unite était attendu aussi sur mobile. Bonne nouvelle, Pokémon Unite sera téléchargeable sur smartphone dès le 22 septembre 2021 et vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur l’App Store ou sur Google Play.À cette occasion, et en prévision du lancement, une campagne de pré inscription est lancée et si le total atteint 2,5 millions, les joueurs recevront Pikachu. Si ce nombre atteint 5 millions, ils recevront également un costume spécial de Pikachu au festival.A lire aussi : notre test de Pokémon Unite sur Nintendo Switch