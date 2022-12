Dracaufeu Téracristal Dragon débarque dans les Raids de Pokémon Écarlate & Violet

Après les Raids Évoli la semaine dernière, c'est au tour du célèbre Dracaufeu de débarquer dans des Raids Téracristal dans Pokémon Écarlate & Pokémon Violet.Le Pokémon Feu / Vol de la 1ère génération apparaît tout ce week-end dans les Raids Téracristal au cristal noir : il est de type Téracristal Dragon, l'un des types des plus puissants du jeu.Car oui, malgré son nom et son apparence, Dracaufeu n'est pas un Pokémon de type Dragon. Pour des raisons d'équilibre du jeu, le Pokémon n'avait pas hérité de ce type encore considéré comme le plus fort dans le jeu.Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, puis de nouveau du vendredi 16 au dimanche 18 décembre, il sera donc possible d'attraper ce Pokémon jusque là indisponible dans le jeu.Particularité de ce Raid : Dracaufeu ne sera capturable qu'une seule fois par sauvegarde, en revanche vous pouvez l'affronter autant de fois que vous voulez. À noter que les Raids au cristal noir ne se débloque qu'après la fin de l'aventure principale.Si vous avez terminé le jeu, il faudra mettre à jour vos Actus Poké Portail en ligne : Rendez-vous dans le menu Poké Portail, puis Cadeaux Mystère et sélectionnez l'option "Recevoir les Actus Poké Portail". À noter qu'un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour faire les Raids en ligne mais pas pour pouvoir le faire localement.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.