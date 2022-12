Keldeo arrive dans Pokémon GO via une étude spéciale

Vous avez aperçu une silhouette glisser à la surface de l’eau ? C’était Keldeo, le Pokémon Poulain !



Du 6 au 11 décembre 2022, les Dresseurs pourront rencontrer Keldeo pendant un événement payant très spécial ! pic.twitter.com/2x70NZXgG2 — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) December 2, 2022

Le dernier élément des Lames de la Justice arrive dans Pokémon GO : Keldeo fera son apparition dans le jeu par l'intermédiaire d'un ticket d'étude spéciale !Pour 8 € environ, vous allez pouvoir, dès mardi 6 décembre, mettre la main sur une étude qui vous conduira à la capture du Pokémon Keldeo en passant par diverses missions et bonusLe ticket sera accessible jusqu'au 11 décembre et n'oubliez que vous avez la possibilité de l'offrir à un ami si l'envie vous dit !Pour tous ceux qui n'achèteront pas le ticket, sachez qu'une vague de Pokémon de type Combat arrivera dans Pokémon GO et le Pokémon Crabagarre fera, lui aussi, son apparition dans le jeu.Début des festivités le mardi 6 décembre à 10h ! Pokémon GO est disponible sur les smartphones Android et iOS.