Don’t Call Me Jennyfer accueille les Pokémon

Reprise en 2018 par Sébastien Bismuth épaulé d’un consortium d’investisseurs, Don’t Call Me Jennyfer s’appuie sur un réseau de 256 magasins en France et de 137 adresses à l’étranger. L’enseigne revendique la position de leader de l’habillement chez les 10-19 ans dans l’Hexagone, en ayant gagné 4 points de parts de marché en 2021 selon le panéliste Kantar. Et on peut effectivement reconnaître un bon coup de dépoussiérage de la marque Jennyfer lancée en 1985, avec une campagne marketing savamment orchestrée et un buzz dans l'air du temps pour combattre les préjugés et autres moqueries qui ont touché la marque ou qui continuent à toucher les adolescentes en générale.





Il faut le reconnaître, lancer une gamme de vêtements avec écrit en gros sur la poitrine "Grande Gueule", "Bouffonne" ou "Débile" était vraiment faire acte de rébellion contre les préjugés. Il y avait également le haut "Geek" qui colle finalement assez bien avec la nouvelle collection lancée autour de Pokémon.





Regardons les images de cette nouvelle gamme, on peut prédire sans grand risque le succès pour quelques modèles :

Lorsqu'on parle de pop-culture, la référence incontournable c'est bien sûr Pokémon ! Qui n'a jamais rêvé d'être dresseur de pokémon ? C'est désormais possible avec la nouvelle collection de Don't Call Me Jennyfer ! Composée de t-shirts et hoodies à l'effigie de Pikachu et ses amis, la collection se veut originale et haute en couleurs. Pour prolonger l'expérience, Don't Call Me Jennyfer a également créé un filtre Instagram dédié pour essayer toutes les pièces de façon virtuelle.