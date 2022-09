Pour célébrer la sortie du film "Dragon Ball Super: SUPER HERO", Bandai Namco est ravi de prolonger la durée de vie de Dragon Ball Xenoverse 2 en nous proposant des nouveaux personnages de l'Armée du Ruban Rouge.

Parmi les annonces, nous avons GAMMA 2, le super héros old school, qui va agrandir la liste des combattants jouables. Incarnez Gamma 2 pour obtenir le pouvoir de Justice et l'emporter contre le mal !



Pour le moment, on apprend que deux sets de DLC devront sortir, chacun contenant trois personnages. Le premier avec Gamma 2 sera disponible cet automne, les deux autres personnages accompagnant Gamma 2 restent un mystère, même si à la louche, on peut imaginer recevoir Gamma 1, Gamma 2 et Bergamo.