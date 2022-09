Tinykin, la pépite des jeux de plateforme 3D de la fin de l'été

Notre camarade Damdou le clame sur notre Discord, Tinykin est une pépite à ne pas manquer. Alors, quand il complimente un jeu à ce point, ce qui est rare, il faut prêter l'oreille. D'autant que le titre a été surnommé le Pikmin français ! Alors coup d'oeil et coup de zoom sur ce titre disponible pour 24,99 € depuis le 30 août 2022 sur l'eShop de la Switch.





Milo est un archéologue et chercheur émérite de la planète Aegis qui s’intéresse à tout ce qui concerne l'origine de son peuple, les humains. Il est donc particulièrement en joie de repérer une planète éloignée qui pourrait être le berceau de l'humanité. Il se téléporte et débarque sur Terre, découvrant avec stupeur qu'il est trop petit pour ce monde-là, qu'il n'y a plus personne et que le temps semble s'être arrêté en 1991 !







Nous commençons donc notre aventure dans une maison immense par rapport à la taille de Milo, où tous les objets du quotidien font plusieurs fois sa taille. Heureusement pour lui, il est accueilli par Ridmi, une étrange créature poilue scientifique de son état et il fait la connaissance d'étranges petites créatures, les Tinykins, d'habitude distante, qui se prennent d'affection pour Milo. Toute cette étrange équipe va donc devenir partenaire pour permettre à Milo de fabriquer une machine capable de le ramener chez lui.



Le gameplay est présenté sous la forme d'un jeu de plateforme 3D et les mini-quêtes sont nombreuses et variées pour vous permettre d'avancer en utilisant au mieux les synergies possibles entre les différents types de Tinykins. Un gameplay qui rappelle tous les bons côtés de Pikmin tout en se montrant innovant.



Tinykin - Official Release Date Announcement Trailer | Summer of Gaming 2022 09/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tinykin - Official Launch Trailer 09/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Les caractéristiques :





-Explorez des villes fondées par des fourmis, des coléoptères et d'autres insectes à l'intérieur d'une maison géante



-Rencontrez des personnages et découvrez leurs histoires en progressant dans l'aventure



-Attrapez plus d'une centaine de tinykins dans chaque ville, et utilisez leurs capacités spéciales pour sauter plus haut, enfoncer des portes et résoudre les problèmes !



-Faites du skate sur la petite planche à savon de Milo ! Sautez, glissez sur des rampes et planez à travers toute la maison



-Récupérez des améliorations pour le sac à bulles de Milo, construisez le musée d'Ardwin et achevez la mystérieuse machine de Ridmi !





Tinykin, c'est un univers coloré cartoon ultra bien pensé, il vous paraîtra toujours trop court une fois que vous l'aurez essayé mais c'est une réussite à ne pas manquer. Interface en français, une piste audio réussie qui s'adapte à l'action, c'est un quasi sans faute ! Puisque Damdou vous le dit, foncez sur Tinykin !



Tinykin Nintendo Switch Gameplay 09/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour pouvoir repartir chez vous, il va vous falloir dénicher 5 objets nécessaire à la fabrication de la machine. Une quête qui va vous faire parcourir la planète et vous poser de nombreuses questions sur l'histoire cachée de cette planète. Pour vous aider dans votre tâche, vous allez pouvoir compter sur vos Tinykins dont chaque type (on en décompte 5) possèdent des propriétés particulières : soulever de lourdes charges, faire exploser des obstacles...chaque code couleur correspondant à une action possible.