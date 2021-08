News Pokémon Diamant Étincelant & Pokémon Perle Scintillante (Switch)

Apprenez-en plus sur Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante 18/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une Switch Lite collector Pokémon Edition Palkia et Dialga annoncée

18/08/2021

Nous sommes à quelques mois de la sortie des remakes de la 4éme génération et c'est le moment qu'a choisi Pokémon Company et Ulca pour diffuser une nouvelle vidéo via le Pokémon PresentsAvec ces remakes, il sera possible de retrouver l'intrigue de Diamant et Perle, la région de Sinnoh, ses personnages iconiques, les Grands Souterrains, les Super Show Concours, les Capsules Ball, la Salle Union et la Team GalaxyConcernant les nouveautés, Diamant Etincelant et Perle Scintillante dévoilent plusieurs ajouts- Les Grands Souterrains se dotent de cachette Pokémon : des endroits qui varient en fonction de votre base secrète et où se trouvent des Pokémon- Votre Pokémon peut vous suivre à travers le jeu : Découvrez la région avec votre Pokémon favori- La customisation de votre personnage : Parcourez Sinnoh avec votre tenue préféréePetit plus : Si vous achetez ou téléchargez le jeu avant le 21 janvier 2022, vous pourrez recevoir le Pokémon fabuleux Manaphy en cadeau Mystère.Pokémon Home sera également compatible avec les 2 remakes courant 2022Quelques jours avant la sortie des 2 opus, une Nintendo Switch Lite aux couleurs de Dialga et Palkia sera disponible (rappelant la Nintendo DS Lite Onyx Edition Dialga et Palkia). La Nintendo Switch Lite Edition Palkia et Dialga sera disponible le 5 novembre.Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021 et les précommandes sont déjà ouvertes.