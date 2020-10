News Mario Kart Live Home Circuit (Switch)

Mario Kart Live: Home Circuit - Available 10/16 - Nintendo Switch 10/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Kart Live: Home Circuit - Coming 10/16 - Nintendo Switch 10/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est le 16 octobre 2020, dans 10 jours à peine, que sort Mario Kart Live: Home Circuit, un jeu surprise annoncé lors du Super Mario Bros. Direct du 3 septembre dernier, et qui s'annonce assez prometteur.Pensez donc : alors qu'on se demandait où Nintendo allait emmener sa franchise après les derniers épisodes très réussis qui continuent à cartonner – notamment sur Switch ou Mario Kart 8 Deluxe continue de truster les bonnes places des classements dans le monde entier, c'est en fait dans nos salons que le jeu va trouver ses nouvelles marques !En effet, en s'appuyant sur le principe de la réalité augmentée, en équipant un kart radiocommandé d'une caméra dont l'image apparait sur l'écran de notre console, c'est une toute nouvelle expérience que Nintendo veut nous proposer de découvrir. Et on a hâte !Voici une première publicité, américaine, de Mario Kart Live: Home Circuit, dans laquelle on voit deux enfants jouant au jeu en concevant un circuit dans leur chambre. On voit qu'il y a des aspérités au sol comme une moquette par exemple, mais cela n'a pas de quoi freiner le kart de Mario :Dans cette seconde publicité, on nous montre un peu plus en détail la création du circuit par la pose des pancartes numérotées dans le salon, mais il faut admettre que tout cela reste léger... et prouve peut-être que c'est effectivement simple comme bonjour de configurer sa course :On vous rappelle qu'en fin de semaine dernière, quelques previews ont permis d'en apprendre beaucoup plus sur le jeu, on vous renvoie vers cet article pour retrouver les dernières infos sur le jeu qui sort, donc, le 16 octobre prochain ! Pensez à pré-commander Mario Kart Live: Home Circuit pour disposer du kart (deux modèles sont proposés : Mario ou Luigi), le téléchargement du jeu sera quant à lui gratuit sur l'eShop.