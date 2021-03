We're excited to announce that, in partnership with @Nintendo, we've begun testing our Pikmin-based mobile app in Singapore! Register now to participate in this all-new Pikmin walking experience. https://t.co/mdA6zRTAgj — Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 30, 2021

La technologie de Réalité Augmentée par Niantic nous a permis de vivre le monde comme si les Pikmin vivent en secret parmi nous.Pour faire de la marche une expérience amusante, notre mission est de fournir aux gens une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels. Nous espérons que les Pikmin et cette application vous accompagnerons dans votre vie.

Difficile d'imaginer le studio derrière le phénomène Pokémon GO plancher sur une propriété intellectuelle nettement plus confidentielle comme Pikmin. Et pourtant, c'est ce qu'a annoncé Nintendo la semaine dernière dans le plus grand des calmes en révélant une application mobile en réalité augmentée basée sur l'univers des créatures mi-plantes mi-animales.Le site Video Games Chronicle a eu l'occasion de voir l'application de plus près auprès de joueurs sélectionnés par Niantic à Singapour pour faire office de bêta-testeurs.L'application se déroulerait en réalité augmentée, dans lequel le joueur doit faire grandir des pousses de Pikmin grâce à de l'énergie accumulée grâce au podomètre de votre smartphone. On y retrouve les 7 espèces de Pikmin de la série : les rouges, jaunes, bleus, violets, blancs, rocs et ailés, ainsi qu'une huitième espèce, les Pikmin "décoratifs", dont l'apparence change selon l'endroit où vous les avez trouvé.Durant ses excursions, le joueur se verrait accompagné virtuellement d'une escouade de Pikmin récupérant au passage divers objets, comme des fruits qui pourront produire du jus pour faire fleurir les Pikmin à l'instar du nectar dans la série principale.Il sera également possible d'envoyer ses Pikmin en expédition, au cours de laquelle ils pourront revenir dans les lieux déjà visités pour récupérer d'autres objets, comme des cartes postales sur lesquelles ils paraîtront en photo avec des montages effectués à partir de clichés pris par les utilisateurs de Pokémon GO et d'Ingress.Enfin, l'application inclura un journal dans lequel seront répertoriés pour chaque jour le nombre de pas effectués, le nombre de Pikmin récoltés, les objets récupérés et les endroits visités.Pour conclure, voici ce que Shigeru Miyamoto le père de la série, a déclaré à l'occasion de l'annonce de cette nouvelle collaboration :Source : VGC