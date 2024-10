Davide Soliani, ex-directeur de Mario + Lapins Crétins, lance son nouveau studio

En juillet dernier, Davide Soliani , directeur créatif de Mario + Lapins Crétins , annonçait à la surprise générale qu'il quittait Ubisoft après 25 ans de bons et loyaux services, dont 11 consacrés à sa série exclusive pour Nintendo. Aujourd'hui, 4 octobre 2024, ce dernier a annoncé qu'il fondait un tout nouveau studio du nom de Day 4 Night aux côtés du concepteur et scénariste principal de Red Dead Redemption, Christian Cantamessa (connu pour d'autres projets tels que Perfect Dark et Shadow of Mordor).Day 4 Night va pouvoir bénéficier du soutien financier de l’éditeur Krafton ainsi que du fond d’investissment 1Up Ventures (dirigé par Ed Fries, co-créateur de la Xbox première du nom). Comme évoqué en préambule, le studio planche également sur une nouvelle IP soutenue par un groupe de « vétérans de l'industrie multidisciplinaire primés » qui travaillent ensemble depuis plus de 15 ans.« Ce que nous créons chez Day 4 Night est le reflet de tout ce que j'ai toujours voulu vivre en tant que joueur : la joie, l'aventure, la poésie, l'action, l'émerveillement et le plaisir de travailler avec des amis », a déclaré Soliani. « C'est une berceuse pour mon âme et une sérénade pour notre industrie, pour la magie et la folie de créer des mondes à partir de rien. C'est une histoire de triomphes, de défis, de rêves, pour éclairer le chemin que nous parcourons ensemble ». Cette citation renforce l’image de créateur « humain » que nous avons de lui. En témoignent ses larmes lors de l’annonce de Mario + Lapins Crétins premier du nom lors de l’E3 2017.Voici un peu plus d'informations sur ce nouveau studio : « Day 4 Night est un studio de développement de jeux indépendant dont l'objectif est de proposer des jeux originaux et sincères qui innovent en matière de narration et de conception. Avec une empreinte internationale, il a des bureaux à Los Angeles, en Californie, et à Milan, en Italie. Il travaille actuellement sur son premier jeu original. »Les départs de Davide Soliani mais également de Cristina Nava , productrice de la franchise, et de Luca Breda, un des principaux concepteurs (tous deux ont rejoint Soliani dans sa nouvelle aventure), marquent ils la fin de l’ère Mario + Lapins Crétins ? Il y a fort à parier que le départ de ces trois pensantes a mis un gros coup sur la tête à Ubisoft Milan. D’autant plus que le 2e opus, Sparks of Hope n’avait pas atteint ses objectifs de ventes. En espérant que d’autres créateurs de talents reprennent le flambeau et que cette très bonne série ne disparaisse pas après seulement deux épisodes …Source : Nintendo Life