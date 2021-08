News DarkSiders III (Switch)

Les joueurs retournent sur une planète Terre apocalyptique dans Darksiders III, un jeu d'action-aventure où ils incarnent FURY dans sa quête pour traquer et éliminer les sept péchés capitaux. Le Charred Council demande à FURY de se battre depuis les hauteurs du ciel jusqu'aux profondeurs de l'Enfer dans une quête visant à rétablir l'équilibre entre le bien et le mal et à prouver qu'elle est la plus féroce des Quatre Chevaliers. FURY est une mage, sa forme évolue au fil du jeu et avec elle, ses pouvoirs et ses armes. Le vaste monde de Darksiders III est présenté comme une planète Terre ouverte, vivante, de forme libre, délabrée par la guerre et la décadence, et envahie par la nature. FURY fera des allers-retours entre les environnements, combattra des créatures d'un autre monde et découvrira des énigmes tout en faisant avancer l'histoire de Darksiders.

C'est avec ses deux DLC Keepers of the Void et The Crucible que Darksiders III fera son arrivée sur Nintendo Switch, le 30 septembre 2021. A venir aussi bien sur eShop qu'en boutique, cette version Switch sera proposée pour 39,99 €.Vous aviez aimé le portage de Darksiders sur Switch (Sebiorg l'avait adoré en lui donnant la note de 17/20 lors de notre test du jeu ). eh bien nul doute que vous devriez apprécier Darksiders 3, dont l'arrivée vient tout juste d'être confirmée pour le 30 septembre 2021 sur la console hybride de Nintendo.Petit rappel de ce que nous propose le jeu :Ca donne envie, n'est-ce pas ? Patience, la sortie du jeu, somme toute, n'est plus si loin ! On conclut en vous proposant quelques visuels issus de la fiche jeu de Darksiders III sur le site de THQ Nordic, son éditeur :A lire aussi : notre test de Darksiders Warmastered Edition (Switch) Source : communiqué de presse