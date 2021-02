L’éditeur allemand Daedalic Entertainment célèbre la sortie de ce dernier Nintendo Direct en proposant dès à présent, et jusqu'au samedi 27 février 2021, des offres de réductions sur certains titres jusqu'à -90% sur l'eShop de votre Switch. De quoi vous permettre de vous faire plaisir plus facilement et de vous occuper pendant vos soirées.





La plus grosse offre porte sur la série Deponia, de l'aventure point'n click de qualité, avec beaucoup d'humour. La réduction atteint les 90%. Si vous souhaitez vous faire l'intégrale des aventures, il faudra acquérir quatre titres : Deponia, Chaos on Deponia, Goodbye Deponia, Deponia Doomsday.





Deponia : 3,99 € au lieu de 39,99 €



Deponia * Announcement Trailer * Switch 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Chaos on Deponia : 1,99 € au lieu de 19,99 €



Chaos on Deponia - Game trailer EN 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Goodbye Deponia : 1,99 € au lieu de 19,99 €



Goodbye Deponia * Announcement Trailer * PS4 Xbox One 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deponia Doomsday : 1,99 € au lieu de 19,99 €



Deponia Doomsday Releasetrailer [ENG] 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Passons maintenant à d'autres titres. Nous avons la série The Dark Eye (l'oeil noir pour les connaisseurs du jeu de plateau).





1er titre : Memoria :Deux histoires, deux personnages principaux, une expérience épique : dans Memoria, les joueurs voyagent à travers différentes époques en suivant deux protagonistes distincts : Sadja, princesse du Sud qui veut devenir une héroïne guerrière et Geron, oiseleur qui veut déjouer le sort jeté à sa copine. Le jeu combine une jouabilité point & click à des atouts magiques uniques. Le prix passe à 14,99 € au lieu de 19,99 €



The Dark Eye: Memoria NINTENDO Switch Trailer 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Chains of Satinav : Suivez Géron et ses compagnons dans leur voyage à travers le monde de L‘OEil Noir. Découvrez des empires mystérieux emplis de magie et de sombres créatures. Affrontez de terribles dangers et empêchez le déclin de votre patrie ! A nouveau le tarif est de 14,99 € au lieu de 19,99 €



Let's Play: The Dark Eye - Chains of Satinav 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Silence for Nintendo Switch - Release Trailer 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les folles aventures d’Edna & Harvey

Edna & Harvey: Harvey's New Eyes - Switch Announcement 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Unrailed Trailer Nintendo Switch 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

AER Memories of Old : 1,99 € au lieu de 19,99 €



AER Memories of Old Nintendo Switch Gameplay 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

D'autres titres sont également en promotion, n'hésitez pas à regarder la liste complète en cliquant sur le lien suivant

Le jeu Silence : 3,99 € au lieu de 39,99 €. Très bon prix pour ce jeu dont vous pouvez lire notre test ici . A ce tarif, il ne faut pas hésiter.La guerre fait rage. Au cours d'un raid aérien, Noah, 16 ans, et sa petite sœur Renie, s'abritent dans un bunker. Se croyant à l'abri des bombardements, ils vont pourtant se retrouver propulsés dans un monde situé entre la vie et la mort : Silence. Noah va bientôt devoir partir à la recherche de sa sœur au cœur de cet univers en apparence idyllique, mais dans lequel les menaces sont bien réelles.Cela fait plus de dix ans qu’Edna, une jeune fille amnésique, tente de s’échapper d’un hôpital psychiatrique, avec l’aide de son fidèle acolyte Harvey, un lapin en peluche qui ne manque jamais de faire des remarques désobligeantes. L’aventure est truffée d’humour décalé, de casse-têtes abstraits et de références à la pop-culture.Les jeux : Edna & Harvey – Harvey’s New Eyes, Edna & Harvey – The Breakout sont tous les deux à 4,99 € au lieu de 19,99 €. Des point'n click tordus mais de qualité. Vous pouvez lire notre test d'un des jeux ici . Foncez, c'est le meilleur prix depuis sa disponibilité sur la console.Le jeu multijoueur à succès Unrailed! : 9,90 € au lieu de 19,99 €Unrailed! est un jeu multijoueur en coop où vous devez construire une voie de chemin de fer avec vos amis, à travers des mondes infinis générés de manière procédurale. Rencontrez les autochtones, améliorez votre train et empêchez-le de dérailler ! Rassemblez des ressources et fabriquez des rails pour étendre votre voie de chemin de fer et empêcher votre train d'atteindre le bout de la ligne. Mais attention, il n'y a qu'un seul outil de chaque type. La coopération et la coordination avec les membres de votre équipe sont essentielles pour survivre à ce voyage de plus en plus éprouvant !