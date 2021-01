News Monster Hunter Rise (Switch)

Monster Hunter Digital Event - Janvier 2021 01/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'Archipel de Glace : topologie, faune et flore locale

Chevauchée de wyvernes

Votre vie au village

Parlons de la démo de Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise − Introduction Filoptère 01/07/2021

Monster Hunter − Introduction Chevauchée de Wyvernes 01/07/2021

Monster Hunter Rise : Trailer Chevauchée de wyvernes ! 01/07/2021

Une nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Rise a été diffusée par Capcom à l'occasion du Monster Hunter Digital Event annoncé en début de semaine et diffusé ce jeudi 7 janvier à 15h :Cette nouvelle bande-annonce nous permet de retrouver la très sympathique bande son du jeu, et de découvrir de nouvelles séquences de gameplay dans lesquelles on découvre certaines des créatures que nous serons amenés à affronter dans le jeu : Goss Harag, Lagombi, Khezu, Grand Baggi. La bande-annonce nous montre aussi qu'on va pouvoir... chevaucher des Wyvernes.La date de sortie du jeu est toujours calée au 26 mars 2021, l'événement digital nous permettant de découvrir de nouveaux environnements et de nouveaux monstres, et nous révélant les conditions d'accès à la démo de Monster Hunter Rise, pour une durée limitée, dès ce soir minuit...L'Archipel de glace est une nouvelle région qui a été dévoilée dans la vidéo : cet ancien repaire de gigantesques dragons a une faune assez variée... dont des monstres assez effrayants comme Goss Harag, un des nouveaux monstres de MHR. Cette créature crache un souffle de lames de glace que vous sentirez passer.Quant à Barioth, ses crocs et ses pointes aiguisées vont parfaitement de pair avec ses écailles qui lui permettent de se déplacer sur la glace.Enfin, Khezu est une créature volante qui aime les lieux sombres. Il produit de l'électricité et a un cou à rallonge !Le Grand Baggi, un Wyvverne rapace, a une peau bleua^tre et une crête saillante en haut de son crâne. On vous avait parlé de son gaz soporifique qui endort ses proies.Le Lagombi est une sorte de lapin géant... avec des crocs ! Il glisse sur le ventre et cela lui permet de se déplacer très vite : attention à lui, donc !Tigrex, une wyverne volante, est une bestiole très aggressive qui fait très mal avec ses griffes et sa machoire acérée !Dans d'autres régions, le Léviathan Mizutsune est une bestiole assez sympathique qui secrète un liquide spécial qui freinera la progression de votre personnage.Le Magnamalo est la créature la plus dingue de ce nouvel opus : sa peau est dure comme une carapace et il projette un gaz inflammable violet qui est particulièrement efficace.Le filoptère vous permettra, au bout d'un certain temps dans le jeu, d'utiliser une nouvelle fonctionnalité dans le jeu : la chevauchée de wyvernes. Cette capacité de prendre le contrôle de ces créatures nous permettra même d'en attaquer d'autres.L'événement a ensuite consacré quelques minutes à certains des personnages du jeu : Fugen, le sage du village, est un homme de confiance, expert de l'épée longue, respecté des villageois.Hinoa et Minoto seront les deux jumelles à la voix d'or qui vous feront part des quêtes Village et Grand-Camp. Minoto s'est même mise à la peinture, nous apprend-on dans la vidéo.Yomogi, quant à elle, s'occupe du salon de thé du village. Hojo est le doyen du village : maître de guilde, il gère toutes les quêtes, leur publication. Utsuhi, le maître, est le chef des chasseurs du village. Iori, le scout Pilpoil : généreux, il adore les animaux qui le lui rendent bien. Kogarashi est le chef Felyne. Rondine est la marchande et vient en bateau faire du commerce avec les villageois.Le village contient tout ce qui vous permettra d'améliorer vos compétences : un centre d'entrainement vous permettra notamment d'améliorer vos armes.On enchaine alors avec des informations sur le jeu : il sortira le 26 mars 2021, avec une édition standard et une édition deluxe dotée de DLC complémentaires cosmétiques. En complément, trois nouveaux amiibo seront commercialisés.Eh oui, il y a une démo avec 4 quêtes à découvrir : une quête débutant, une quête intermédiaire, un entrainement de base et bien sûr la découvertre de la chevauchée de Wyvernes avec un entrainement dédié !Et c'est Yasunori Ichinose, le Director du jeu, qui nous présente le contenu d'une démo que vous pourrez télécharger à partir de minuit, ce soir, sur l'eShop ! les quêtes pourront se jouer en solo, mais aussi en multijoueur local et en ligne, une des grandes forces du jeu.La démo vous permettra de retrouver les 14 types d'ames du jeu, et de découvrir la région du Temple Oublié. La configuration des lieux est idéale pour découvrir le maniement du Filoptère... et comprendre comment user et abuser de la faune locale.Dans la quête Débutant, vous rencontrerez le Grand Izuchi, tandis que c'est Mizutsune qui vous attendra dans la quête intermédiaire. Un Chumsky ou un Palico pourra vous accompagner dans votre quête dans la démo, la démo vous permettant ainsi de constater l'aide importante qu'un canyne vous apportera dans l'aventure, ne serait-ce qu'en termes de distances parcourues !L'entrainement de base vous permettra d'apprendre à manipuler la grande nouveauté de gameplay de cet opus : le Filoptère, qui est également utile pour prendre le contrôle de monstres pendant une durée limitée. Pour ce faire, il faudra soit suffisamment affaiblir la créature pour en prendre le contrôle, soit utiliser à son avantage la faune et la flore et les combats entre monstres, nous dit la vidéo.Ces deux aspects ont fait l'objet de nouvelles vidéos de la part de Capcom par ailleurs :La démo ne sera disponible que pour quelques jours : à compter de ce vendredi 8 janvier à minuit, jusqu'au 1e février à 9h. ne la manquez pas, sur l'eShop, dès 0h ce vendredi matin, pour en découvrir le contenu et vous essayer à la chasse aux monstres !Capcom nous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos sur Monster Hunter Rise !