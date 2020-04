News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Quand se déroule le tournoi de pêche ?

Comment participer au tournoi de pêche Animal Crossing New Horizons ?

Comment fonctionne le système de points du tournoi ?

Comment pêcher un maximum de poissons lors d'un tournoi

On vous a concocté un nouveau guide pour vous expliquer comment tirer le meilleur du fameux Concours de pêche, de retour dans Animal Crossing: New Horizons. Pour tout vous expliquer, on a bien sagement attendu le tout premier tournoi, le samedi 11 avril, pour bien en comprendre le fonctionnement. Comment ça marche ? On vous dit tout ici !On connaît les trois premières dates du tournoi de pêche de l'Hémisphère Nord :- 11 avril 2020 (ce samedi jusqu'à 18 heures seulement ! Vite !)- 20 juin 2020- 11 juillet 2020Pas de panique si vous ne les notez pas : les tournois de pêche sont signalés sur le panneau d'affichage situé à côté de votre bâtiment des Services aux résidents. Quelques jours à l'avance, vous saurez ainsi que le samedi qui suit, un tournoi aura lieu.Marie est en charge de l'organisation administrative du tournoi, mais c'est bien sûr le non moins célèbre Pollux qui s'occupera ensuite de toute la logistique.Pollux a installé sa tente sur la place centrale de l'île : le jour du tournoi, de 9 à 18h, il vous attend patiemment pour participer au tournoi. Si la première participation de la journée est gratuite, les participations suivantes coûteront 500 clochettes.Après une petite conversation avec l'ami Pollux, "castor de rivière et amateur de poissons de luxe", vous aurez 3 minutes pour aller pêcher un maximum de poissons. S'il est nécessaire d'en pêcher au moins trois durant cet intervalle de temps, sachez que vous gagnerez plus de points si vous arrivez à en pêcher plus.Pour participer, c'est donc simplissime : parlez à Pollux, acceptez son défi, et courez jusqu'au point d'eau avec poisson le plus proche pour en pêcher au moins 3 en 3 minutes.Qui dit tournoi dit points, classements et... récompenses ! Le nombre de points va dépendre du nombre de poissons pêchés en 3 minutes. Si vous arrivez à pêcher 10 poissons, vous gagnerez 12 points. Mais si vous n'en pêchez qu'un, vous n'aurez qu'un point.Il vous faudra 10 points pour recevoir un cadeau de la part de Pollux. C'est aléatoire, alors il va falloir compter sur le facteur chance pour avoir un objet un peu original.Si vous avez atteint un grand nombre de points, vous recevrez le lendemain du tournoi, dans votre boite aux lettres, un trophée :- 100 points atteints : trophée bronze- 200 points atteints : trophée argent- 300 points et plus : trophée or.Pour ne pas avoir à courir partout dans l'espoir de voir un poisson, préparez vos appâts : cela vous fera systématiquement apparaître un poisson devant vous, sans avoir à traverser l'ile de bout en bout.Et vous l'aurez compris avec les conseils ci-dessus : on n'a jamais évoqué de rareté des poissons dans le cadre du tournoi, c'est la quantité qui compte et seulement la quantité.Evidemment, Pollux étant fasciné par les poissons, il vous rachètera tous vos poissons à un prix bien plus intéressant que celui proposé par Méli et Mélo : ne manquez pas de lui vendre votre pêche du jour quand il est présent sur votre île, de façon à maximiser le retour sur investissement tant des 500 clochettes de la participation au tournoi que les crédits assommants consentis par Tom Nook qu'il vous reste sans doute à rembourser pour votre maison.Bonne chance à tous ceux qui profiteront des tournois de pêche pour essayer de gagner les lots offerts par Pollux, et peut-être même un trophée. Cela va vous demander un peu de temps, mais vous avez maintenant toutes les informations pour dominer le classement du tournoi sur votre île et ainsi remporter peut-être un trophée qui fera l'envie de tous vos voisins !