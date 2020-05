News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Qu'est-ce que le Rally Tampons du musée ?

Animal Crossing: New Horizons, c'est la pause virtuelle zen de votre journée bien réelle. Et avec des événements calés sur de vrais occasions de notre monde réel, le jeu ne manque pas de faire écho à certains temps forts globalement partagés par tous les joueurs de la planète. On avait donc hâte que commence le Rallye Tampons du musée dans le jeu !Le rallye Tampons du musée est un événement organisé dans Animal Crossing à l'occasion de la journée internationale des musées. Il suffit d'aller parler à Thibou au musée de votre île pour lancer les festivités, mais ça va aller vite !Le but consiste, dans chaque département du musée, de faire tamponner votre carte. Il y a 3 tampons par zone du musée, fossiles, faune, flore. Quand vous avez complété votre carton, vous pouvez retourner voir Thibou qui vous remettra votre précieuse récompense.9 tampons répartis dans 3 zones vous permettront donc de remporter au total 3 trophées. Et cela marquera la fin de cet événement. Après une fête des oeufs dont on ne voyait pas le bout, autant dire qu'on est globalement assez surpris que l'événement, prévu pour durer jusqu'au 31 mai 2020.Si vous n'avez pas eu le temps de faire cet événement aujourd'hui, pas de panique, donc : vous pouvez tamponner votre carte tranquillement dans les allées du musée de Thibou pendant près d'une quinzaine de jours !A lire aussi : notre grand guide Animal Crossing: New Horizons Merci à RYoGA d'avoir déjà réalisé l'événement et d'en avoir partagé ces quelques captures d'écran avec nous :