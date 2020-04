News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Comment déplacer un bâtiment ?

Comment obtenir le musée dans Animal Crossing: New Horizons ?

Comment ouvrir la boutique Nook dans ACNH ?

Comment ouvrir la boutiques des Soeurs Doigts de Fée ?

Vos premiers jours sur votre ile dans Animal Crossing: New Horizons vont largement être consacrés au développement économique de votre lopin : on avait envie de vous expliquer comment fonctionnent les bâtiments principaux de votre ile, des Services aux résidents à la Boutique Nook, sans oublier bien sûr l'incontournable Musée !Pour la plupart des joueurs, la présence des services divers n'est pas une surprise, mais dans cette nouvelle version, le fait qu'on soit sur une ile déserte implique des services spécifiques qui auront pour particularité de ne pas pouvoir bouger : la place centrale, les Services aux résidents et l'aéroport sont ainsi des espaces qui ne pourront pas être déplacés.Mais si ces bâtiments et constructions ne peuvent pas être déplacés, cela veut-il dire qu'on peut déplacer d'autres constructions ?Oui, on peut déplacer des bâtiments dans Animal Crossing. Mais cela a un coût : 50 000 clochettes pour un bâtiment normal, et 30 000 clochettes pour votre maison. C'est évidemment Tom Nook qui se chargera de l'opération, encore faut-il que vous ayez suffisamment progressé dans Animal Crossing: New Horizons pour disposer de cette fonctionnalité.Le plus malin est donc, lorsque vous choisissez un endroit où installer tentes, maisons et bâtiments, de réfléchir à un lieu que vous jugerez plutôt définitif, histoire de ne pas avoir à bourse délier pour réparer cette erreur de jugement. 50 000 clochettes, c'est par exemple une partie de votre emprunt immobilier que vous rembourseriez plus lentement.Si vous voulez vraiment savoir à quel moment vous aurez cette fonctionnalité, c'est simple : il vous suffit de répondre aux petites missions de Tom Nook. De la même façon qu'à un certain moment, il vous donne les plans vous permettant de réaliser l'échelle, il vous donnera la possibilité de déplacer des constructions. Ce bonheur n'arrivera pas seul mais on ne veut pas vous spoiler l'arrivée d'un éminent personnage de la franchise :pQuand vous lancez New Horizons pour la première fois, c'est effectivement presque une ile déserte que vous arpentez. Mais vous avez beau eu aller fouiner dans tous les coins, point de Thibou à l'horizon. Pourtant, dans le sol, des fossiles sont dès le début du jeu accessibles, signe que Thibou n'est pas très loin !Et en effet, l'arrivée de Thibou aura lieu au surlendemain de la fourniture à Tom Nook de 5 spécimen de poissons ou d'insectes capturés sur l'ile, afin de l'intéresser à la faune de votre ile. Cela ne manquera pas de faire mouche (même si Thibou a une sainte horreur des insectes !) et de faire arriver l'honorable conservateur dans votre ile !Quand Thibou aura confirmé son souhait de venir visiter l'ile, Tom Nook vous confiera la mission de placer le musée où bon vous semble : à vous de choisir un endroit assez facile d'accès, car les fans d'AC vous confirmeront comme nous que vous n'avez pas fini d'en faire, des voyages jusqu'au musée, pour apporter fossiles et nouvelles créatures !Lorsque vous débutez l'aventure Animal Crossing: New Horizons, Méli et Mélo accompagnent Tom Nook dans la tente des Services aux Résidents. C'est là que vous pouvez acheter et vendre divers produits, avec une petite sélection disponible. Mais Méli et mélo ont, comme Tom Nook, les affaires dans le sang, et ils ne vont pas tarder à vous demander un peu d'aide pour disposer d'un vrai magasin.La boutique Nook a un inconvénient majeur : la boutique est fermée la nuit, de 22h à 8h. La nuit, vous déposerez vos produits dans une caisse et contre une commission, le duo vendra le tout pour vous ensuite... Mais évidemment, il y a aussi certains avantages à disposer de la boutique Nook : vous pourrez à nouveau vendre des navets, et vous pourrez vendre un produit phare de la journée au double de son prix habituel.Encore faut-il pouvoir ouvrir cette fichue boutique ! Pour ce faire, vous aurez besoin d'avoir au préalable construit le musée, un pont et trois nouvelles maisons pour permettre à trois nouveaux résidents de venir s'installer sur l'ile à leur tour. En allant lui parler une fois encore, il vous dira que l'heure est venue de penser expansion commerciale !Pour construire le magasin, vous allez devoir récupérer 90 pièces de bois (30 bois, 30 bois tendre, 30 bois dur), et 30 pépites de fer. On en a un peu bavé avec la récupération des 30 pépites de fer, mais si vous profitez d'un Ticket Miles Nook pour aller visiter des iles extérieures, vous ne tarderez pas à disposer des 30 pépites nécessaires : frappez un rocher avec votre hache rudimentaire, et vous devriez récupérer de précieux minerais !Une fois les ressources rassemblées, l'ouverture de la boutique pourra avoir lieu dès le lendemain matin. Dès lors, vous pourrez apporter vos productions à Méli et Mélo, et ainsi gagner un max de Clochettes !La boutiques des Soeurs Doigts de Fée est le dernier bâtiment remarquable (à date !) qu'on construire dans Animal Crossing: New Horizons. La boutiques des Soeurs Doigts de Fée est le dernier bâtiment remarquable (à date !) qu'on construire dans Animal Crossing: New Horizons. Pour construire cette nouvelle boutique, il vous faudra avoir au préalable construit le musée, la boutique Nook, agrandi le centre de services aux résidents, et certainement aussi avoir accueilli de nouveaux habitants sur votre ile.Dans le monde, les Soeurs Doigts de Fée ont besoin de clients à qui écouler leur marchandise : au départ, vous verrez passer régulièrement l'une des deux soeurs sur la place centrale de l'ile, avec un petit stand sur lequel vous pourrez acheter des vêtements. On vous recommande de le faire à chaque fois qu'elle sera là, de façon à la motiver à venir s'installer avec sa soeur ! Pour cette installation, pas de morceau de bois à chercher ou de pépite de fer à trouver : un spot pour s'installer suffira à leur bonheur. Presque trop facile !