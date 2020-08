News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Un peu de sérénité avec la mise à jour 1.4.0 : on peut sauvegarder sa partie dans le cloud ! Mais... #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/FsvaK5ENHn — XavierPN (@xavierpn) July 31, 2020

Jusqu'à présent, il fallait croiser les doigts pour ne pas casser, perdre ou se faire voler sa Nintendo Switch, car les données de sauvegarde du jeu sont étroitement liées à la console utilisée. Depuis la mise à jour vers la version 1.4.0 , Nintendo propose désormais une fonction de sauvegarde dans le Cloud, réservée aux abonnés Nintendo Switch Online.Il est très important de préciser que cette fonction ne permet pas de restaurer une sauvegarde quand on veut et où on veut, comme on l'expliquait dans cette news . En effet, un représentant du service client de Nintendo devra faire la manip pour vous, en cas de casse ou de perte de votre console. Mais à ce stade, on sera sans doute content de pouvoir réaliser une simple sauvegarde.Or, celle-ci n'est pas activée par défaut, voici donc les différentes étapes à suivre pour activer la sauvegarde automatique dans le nuage de votre partie d'Animal Crossing: New Horizons :- Retournez à l'écran titre du jeu en appuyant sur "-" si vous êtes dans votre partie.- Sur l'écran titre, appuyez sur "-" pour accéder aux paramètres gérés par Tom Nook.- Laissez-vous guider pour activer la sauvegarde, en prenant le temps de lire les remarques édictées par le commerçant d'Animal Crossing !A lire aussi : notre grand Guide Animal Crossing Switch Une fois cela effectué, vous n'aurez plus à y penser : les sauvegardes seront réalisées automatiquement lorsque vous n'utiliserez ni le jeu, ni la console. L'écran titre vous indiquera de quand date la dernière sauvegarde, de façon à vous permettre de vous assurer qu'un backup récent a bien été envoyé sur les serveurs de Nintendo de temps en temps.On vous avouera qu'il nous tarde de pouvoir gérer nos sauvegardes comme on veut, par exemple en utilisant une même sauvegarde sur deux consoles, quand on a la chance d'avoir une Switch classique et une Switch Lite de voyage.