News Goodies

Joindre l'utile à l'agréable ! Si vous aimez le skate et les Pokémon, voici de quoi faire coup double avec cette collaboration exclusive entre les Pokémon Center et Bear Walker, sur le marché nord-américain (US et Canada). Un joli skate au design soigné, mettant en avant notre Pikachu. Dommage de devoir lui marcher un peu sur la figure pour pratiquer son sport favori, mais c'est pour la bonne cause. Les précommandes vont ouvrir à compter du 19 janvier 2021. Seule inconnue pour le moment, et de taille, le tarif de ce bel objet, qui aura plus d'allure que le gadget inclus dans les packs Blu-ray 4K de la trilogie Retour vers le futur.





On découvre quelques images de ce skate :



Guettez les nouvelles sur le lien suivant





Ce n'est pas la première fois que Bear Walker réalise une planche de Skate Pokémon. En février 2020, ce spécialiste du skateboard en bois d'érable entièrement fraisé avait proposé une première série de 5 modèles de Skate, de 74 cm de longueur, et coûtant 250 dollars pièce. La limite d'achat était de 1 exemplaire par modèle de skateboard par client. Tous ces modèles sont livrées avec des roulettes et des trucks haut de gamme pour une conduite en douceur et prête à l'emploi, sont donc parfaitement fonctionnelles et peuvent être accrochées au mur via un support spécial vendu séparément par Bear Walker.





Pokémon Center X Bear Walker: Behind the Board 16/01/2021



Notre nouvelle planche semble donc lancer la vague 2, nous ignorons au moment où nous écrivons ces lignes si d'autres versions vont rejoindre ce modèle. Attendez vous donc à des caractéristiques taille et prix similaire. Voici quelques images qui avaient été publiées par Nintendalert à l'époque.