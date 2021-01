News Sid Meier's Civilization VI (Switch)

Nous arrivons désormais au 5e contenu du pass Nouvelle Frontière. Il sera disponible à compter du 28 janvier 2021. Ce nouveau DLC apporte une nouvelle civilisation et de nouveaux dirigeants, un tout nouveau mode de jeu, un nouveau quartier et de nouveaux bâtiments. Une vidéo des développeurs expliquent tout cela.



Civilization VI - January 2021 DLC | New Frontier Pass 21/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Regardons maintenant la présentation plus centrée sur ce fameux DLC Vietnam en compagnie de son leader Bà Triệu.



Civilization VI - First Look: Vietnam | Civilization VI New Frontier Pass 21/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rappelons que le Pass Nouvelle Frontière prévoit d'apporter six contenus en tout (il nous reste à découvrir le dernier courant mars 2021) et apportera au final au jeu de base huit nouvelles civilisations, neuf nouveaux dirigeants et de nouvelles mécaniques de jeu dont six modes de jeu.







Ce pass coûte 39,99 € si vous souhaitez acquérir l'ensemble de ce contenu.