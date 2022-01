Christina Aguilera et sa famille joue à la Nintendo Switch dans une nouvelle publicité

Christina Aguilera & Her Family Make Memories with Nintendo Switch 01/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis des décennies, les marques se disputent les célébrités pour leurs publicités. Nintendo avait fait fort dans les années DS et 3DS avec plusieurs vedettes qui avaient participé à plusieurs spots de pub. Nous pensons notamment à Robin Williams et sa fille Zelda, s'affichant en train de jouer The Legend of Zelda sur Nintendo 3DS.On ne change pas les bonnes habitudes en 2022 et cette fois-ci c'est Christina Aguilera qui fait participer sa famille à une publicité pour la Nintendo Switch.Au programme : une partie d'Among Us, du Mario Kart 8 Deluxe mais surtout du Légendes Pokémon : Arceus avec des images jusque là exclusives du jeu !Durant cette séquence, nous n'apprenons pas grand chose sur le jeu mais cela fait plaisir de voir s'animer de nouveau Sinnoh dans un jeu qui arrive à la fin du mois, le 28 janvier très exactement !En France, la dernière vedette, si l'on peut dire, à avoir donné de sa personne pour Nintendo c'est Denis Brogniart avec notamment ses publicités pour Ring Fit Adventure.