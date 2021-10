Celio lance sa gamme de vêtements The Legend of Zelda

L'année 2021 est l'année du 35e anniversaire de la saga The Legend of Zelda. Côté jeux vidéo, Nintendo a fait les choses simples avec une édition collector de la Game & Watch qui arrivera le mois prochain, et un remake de The Legend of Zelda: Skyward Sword, sorti cet été sur Switch.Côté produits dérivés, les choses sont très calmes et la collaboration entre la chaîne de vêtements Celio et la saga tombe à point pour les fans en mal de reconnaissance !Cette gamme se décompose en 5 produits : 3 t-shirts et 2 sweatshirts à capuche, tous flanqués du logo de la série et dans une couleur proche de celles de la série. Les prix vont de 15,99 euros à 39,99 euros.Voici un aperçu de chacun des produits à venir :Rendez-vous sur le site internet de Celio pour retrouver toute la gamme et les détails sur les disponibilités dans les magasins près de chez vous.Nous rappelons que Celio a des accords de licences avec plus d'une dizaine de grandes série. Une gamme Pokémon était d'ailleurs sortie fin août à ce sujet.