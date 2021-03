News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Un nouveau set d’objets à gagner jusqu’au 3 avril





Attention, c’est jusqu’au 3 avril 2021, ne tardez pas !

Lancez votre jeu Pokémon épée ou bouclier et arpentez les différentes régions de Galar pour vous lancer dans quelques raids Dynamax (connexion internet obligatoire, repérez l’un des piliers de lumière sortant de certains antres Pokémon, qui permettra de déclencher un raid). L’arrivée du printemps fait sortir les Pokémon Fleurs et c’est le bon moment pour récupérer quelques Rafflesia, Joliflor, Ceriflor, Fragilady, Floramantis et Guérilande, quand ce n’est pas tout simplement un Fragilady chromatique qui croise votre chemin. Malheureusement, il va falloir faire vite car cette campagne express s’achève le 28 mars 2021 à 23:59 UTC.Vous voulez recevoir 12 points XP, des bonbons XL ? Et bien voici un nouveau code à entrer pendant une durée limitée pour en profiter !1. Lancez Pokémon bouclier ou épée2. Sélectionnez Cadeau Mystère dans le menu X3. Sélectionnez Obtenir un cadeau mystère4. Sélectionnez Obtenir avec le code/mot de passe pour se connecter à l'Internet.5. Entrez votre mot de passe (ADVENTUREB9F)6. Regardez le cadeau arriver dans votre jeu7. N'oubliez pas de sauvegarder votre jeu.