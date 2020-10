News Bravely Default II (Switch)

BRAVELY DEFAULT II arrive le 26 février ! (Nintendo Switch) 28/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Initialement attendu pour 2020, l'absence de nouvelles concernant Bravely Default II n'était pas de bon augure. Et en effet, Nintendo a annoncé lors du Nintendo Direct Mini Partner Showcase du mercredi 28 octobre 2020 que le jeu sortirait finalement le 21 février 2021.Les développeurs, a expliqué Nintendo, ont en effet besoin de plus de temps pour prendre en compte les 20 000 feedbacks reçus de la part des joueurs à l'occasion de la démo du jeu proposée en mars dernier. Et puisque l'on parle de démo, sachez qu'une démo est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.On imagine les fans un peu déçus, mais ce temps d'attente supplémentaire leur permettra de découvrir un jeu qui aura su apprendre de l'expérience proposée au printemps 2020 avec la première démo du jeu.