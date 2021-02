News Bravely Default II (Switch)

Bienvenue à Holograd

C'est le 26 février prochain que sort dans le monde le prochain RPG attendu des fans du genre : Bravely Default II. Square Enix nous en propose de nouvelles infos aujourd'hui, concernant Holograde, la région où se déroulera le jeu, et certains de ses protagonistes, avec en complément des détails sur les classes, les Counters et les Jammers, et les batailles qui nous attendent.La nation d'Holograd est née il y a 300 ans de l'union de plusieurs clans qui ont eu l'audace de se rassembler. Au fil de son histoire, Holograd a annexé plusieurs régions alentours, et celles qui restent ont donc décidé de renforcer leurs frontières.Adamas Holograd est un descendant de celui qui a convaincu tous ces clans de se réunir. Il n'est pas du genre tout doux tout mignon, puisqu'il part du principe que la paix ne sera possible que si un dur dirige le monde. Et pourquoi pas lui, d'ailleurs, surnomme le "Roi militant".Square-Enix nous donne quelques précisions sur d'autres personnages du jeu : Maddock Lonsdale qui est lui aussi un combattant de talent, et en plus de cela il est loyal envers la famille Holograd; Mora qui est une femme sous les ordres d'Adamas Holograd qu'elle sert aveuglément. Un RPG sans magie n'est pas vraiment un RPG : découvrez Vishnu Isaac, lui aussi sous les ordres d'Adama Holograd, qui dit avoir appris l'art de la magie de la mort (death magic en anglais, on verra bien comment cela se traduit en français bientôt !)Square-Enix nous propose de découvrir les différentes classes que nous pourrons retrouver dans son jeu, on vous les liste en anglais en essayant de les traduire en attendant une traduction officielle :- Bastion (Garde) : une classe qui maitrise aussi bien l'attaque que la défense, dont les membres peuvent protéger les membres de votre équipe, et annuler les dommages (une seule fois)- Phantom (Fantômes) : les personnages de cette classe sont équipés d'une épée courte qui leur permet de réaliser des attaques rapides, à tel point qu'ils peuvent frapper sans laisser le temps à leur adversaire de réagir- Arcanist (Magiciens) : cette classe maîtrise une magie puissante capable d'atteindre tous les ennemis. Elle maîtrise aussi une magie surpuissante qui peut impliquer des membres de votre équipe- Hellblade (Epéiste) : Une classe qui manie une épée maudite qui peut leur coûter la vie. Des attributs peuvent être librement donnés à la lame pour frapper tout ennemi.Square Enix était décidément très généreux en informations concernant Bravely Default II ! L'éditeur aborde également les Counters (Contres) et les Jammers (Brouilleurs) qui permettront à vos ennemis de faire face à vos attaques : les Contres permettent de... contrer une attaque, tandis que les Brouilleurs permettent de faire face à d'autres types d'agression. Cela permet de mettre en place des contre-attaques qu'il faudra apprendre à anticiper lors des phases de jeu.Consecutive battles, qu'on traduira par Batailles Consécutives, consiste à affronter non seulement le monstre que vous avez croisé, mais aussi tous ceux qui se trouvaient à proximité. Si cela présente un risque, cela est aussi très intéressant et vous permettra de gagner des points de classe.Bravely Default II sortira sur Nintendo Switch le 26 février 2021, dans le monde entier.Source : Gematsu