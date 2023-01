Bonne et heureuse année 2023 à tous les fans de Nintendo et lecteurs de PN !

A lire aussi :

Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts à affronter une nouvelle année pleine de défis et de surprises, aussi bien dans nos vies quotidiennes que sur notre console de prédilection du moment, la Switch !Nous souhaitons une très bonne et heureuse année 2023 à chacun d'entre vous, avec de nombreux moments de divertissement et de plaisir devant vos consoles préférées. Que cette année soit riche en découvertes de nouveaux jeux, de suites fabuleuses, de parties endiablées entre amis et de moments de détente avec vos licences favorites.Que cette année 2023 vous apporte également tout ce que vous souhaitez en termes de réussite personnelle et professionnelle, et que vos rêves les plus fous se réalisent. On n'en attend pas moins de cette année, après une année 2022 loin d'être évidente pour bon nombre d'entre nous, et néanmoins particulièrement dense en infos !A lire aussi : notre grande rétrospective Nintendo 2022 Nous espérons aussi que vous continuerez à suivre PN avec autant d'enthousiasme que vous l'avez fait en 2022, nous vous souhaitons encore une fois une merveilleuse année 2023 et nous tâcherons de vous surprendre cette année pour vous proposer de suivre l'actualité de cette marque qu'on affectionne tant !A titre personnel, je profite de cette news de Bonne Année pour adresser mes plus sincère remerciements à toute l'équipe du site : nous nous sommes réorganisés et le fruit de cette réorganisation vous a permis de lire des centaines (oui : des centaines !) de tests de jeux disponibles sur Switch, des centaines d'actualités souvent banales mais parfois incroyables aussi, et tout cela ne serait pas possible sans une équipe formidable qui consacre beaucoup de temps et d'énergie à produire tout ce contenu !D'ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre et faire partie de cette formidable équipe, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur Discord et à prendre contact avec Kurogeek pour les tests ou moi-même pour la section actualités !Très bonne année 2023 à tous et à très vite dans les colonnes de Puissance Nintendo pour la reprise, peut-être en douceur, de l'actualité de Big N !