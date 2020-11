News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Quel succès phénoménal : Hyrule Warriors: l'Ere du Fléau, sorti vendredi 20 novembre, est déjà le jeu de la série des Dynasty Warriors qui s'est vendu le plus dans le monde, en franchissant en 4 jours le seuil des 3 millions d'exemplaires vendus.Il faut dire que les premiers signes étaient encourageants : dès lundi, on voyait du côté du Royaume-Uni que le jeu avait beaucoup mieux démarré que le précédent opus de la série. Mais ce succès s'est quelque peu reproduit dans le reste du monde, comme le confirme cette donnée venue de Famitsu.Koei Tecmo a confirmé au magazine japonais que cette performance faisait d'Hyrule Warriors: l'Ere du Fléau le jeu Dynasty Warriors le plus vendu de tous les temps. Il faut dire que Nintendo avait tout fait pour donner sacrément envie aux joueurs de se frotter au jeu, en insistant sur sa filiation avec un certain Breath of the Wild, notamment.Joli démarrage donc pour Hyrule Warriors: l'Ere du Fléau, n'hésitez pas à lire notre test du jeu Source : Famitsu via NintendoLife