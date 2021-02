News Sonic Mania (Switch)

Galerie images 04/02/2021

"Je m’intéresse au monde de Sonic depuis que je suis née ou presque, et il correspond tellement bien au système LEGO que j’ai passé près d’un an à rallier le soutien suffisant pour que tout cela arrive. 10 000 personnes qui valident mon idée, c’est déjà impressionnant même avec l’aide de mes amis et de ma famille, mais la voir sélectionnée pour entrer en production est le secret le plus excitant que j’ai jamais eu à garder !" Viv Grannell, la créatrice du set.

"Chez SEGA, nous avons toujours encouragé les fans à contribuer à l’héritage de la licence Sonic au travers de leurs propres créations, et c’est merveilleux de voir que la tradition se poursuit avec le programme LEGO Ideas®. Nous sommes ravis de collaborer avec Viv et LEGO Group, et nous espérons que cela incitera les fans à créer leurs propres expériences Sonic the Hedgehog™ pour les générations à venir." Jason Rice, Director of Brand Licensing chez SEGA® Europe Ltd.

Après les LEGO Super Mario parus fin 2020 ( dont il a été annoncé début janvier qu’un nouveau set créateur arrivait sur le marché ), c’est au tour de la licence Sonic de SEGA d’inonder le marché de la brique.A l’ouïe de cette annonce, on pourrait (logiquement) penser que SEGA désire aussi profiter du succès gargantuesques des LEGO pour sa mascotte Sonic, notamment après son film au franc succès et la nouvelle série tout juste annoncée sur la série. Car oui, après le succès du film, Netflix annonce l’arrivée d’une toute nouvelle série sur hérisson bleu connu de tous nommée « Sonic Prime » et qui devrait sortir sur la plateforme d’ici 2022.Mais en réalité, l’histoire du set LEGO Sonic Mania Green Hill Zone est bien plus belle... et complexe. En effet, tout a commencé sur la plateforme LEGO Ideas. LEGO Ideas est une plateforme mise en place par le géant danois permettant aux fans de soumettre leurs idées et peut-être lancer la production de ces dernières.Et c’est précisément sur cette plateforme que le projet est né. Emplie d’espoir, Viv Grannell, une jeune britannique de 24 ans, fan de l’univers du légendaire hérisson et de LEGO, propose donc sa création sur la plateforme. Inspirée de Sonic Mania, celle-ci reprend ses personnages et les mets en scène sur le célèbre niveau Green Hill.Après publication de son œuvre, il lui fallait désormais un prérequis de 10 000 votes de fans de LEGO à travers le monde avant que LEGO Group ne valide sa création, un long processus face auquel peu d'élus parviennent à être sélectionné. Finalement, les 10 000 votes arrivèrent et la direction du groupe danois valida sa création. Il ne restait plus qu’une chose pour que sa création ne soit commercialisée : conclure un accord avec SEGA.Connaissant la philosophie de la firme, c’était donc gagné d’avance puisque, rappelons-le, l’histoire de Sonic Mania est justement celle d’une équipe de fans qui furent embauchés pour travailler sur un nouveau jeu Sonic après avoir publié un fan-game sur l’univers de Sonic et dès sa sortie, le succès fut immédiat alors que jusqu’à la sortie du titre, la licence peinait à se renouveler. Aujourd’hui, les déboires semblent toutes passées et la production se prépare, en partenariat donc avec SEGA.Un joli set, empli d’amour pour la licence et une belle histoire qui pourrait, on l’espère, en inspirer d’autres à l’avenir. On s’imagine sans peine que les fans de la licence se procureront dès que possible ce set inédit. Malheureusement, nous n’avons pas encore d’informations sur la date de parution de ce set, ni même sur son prix. En revanche, si vous souhaitez supporter d’autres projets comme celui-ci, voici le lien du site LEGO Ideas.