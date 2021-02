News BRUTAL RAGE (Switch)

BRUTAL RAGE - NINTENDO SWITCH 02/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après le lancement de 2URVIVE en novembre dernier , l’intrépide Tony de Lucia s’apprête à porter le second jeu de son studio paru en avril 2020 : Brutal Rage.Dans Brutal Rage, vous incarnez deux flics accusés à tord d’un crime qu’ils n’ont pas commis. En quête de réponses, vous devrez vous échapper de la prison dans laquelle vous êtes enfermés et ferez tout pour prouver votre innocence, sans oublier de faire payer l’acteur de cette machination.Au total, voici une liste de tous ce que le jeu vous proposera :- 3 modes de jeu différents (Entrainement, Histoire, Brutal Club)- 3 personnages jouables avec leur propre style de combat- 18 niveaux différents répartis en 6 épisodesLe tout est, à l’instar de 2URVIVE, jouables en coopération locale et une belle panoplie d’armes est disponible et cela inclut armes blanches et armes à feu. Disponible d’ores et déjà à la précommande, Brutal Rage sortira le 16 février prochain sur l’eShop , au prix de 6,99 €.Si l’expérience de 2URVIVE vous a conquise et que celle de BRUTAL RAGE vous fait de l’œil, sachez que le studio de Tony De Lucia sortira aussi dans l’année un nouveau jeu et le troisième du studio : Broken Mind. Pour le moment, on se contentera d’un vague 2021 comme indicateur mais bonne nouvelle, le jeu sortira sur Switch dès sa sortie, pas besoin d’en attendre un portage cette fois-ci !A lire aussi : Le RPG humoristique Healer’s Quest arrive sur Switch pour sauver les branquignols Broken Mind est un thriller narrative qui emprunte au Survival Horror dans lequel vous incarnez l’agent Frank Morgan, un détective au sombre passé. Chargez d’enquêter sur la disparition de l’adolescente Laura Campbell ayant été enlevé lors d’une émission télévisée en direct, il vous faudra résoudre de multiples énigmes pour découvrir ce qui est arrivé à la jeune Laura.