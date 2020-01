News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing New Horizons Official Manga! First Chapter 18/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les jours passent et les fans d'Animal Crossing n'en peuvent plus d'attendre de nouvelles informations concernant ce jeu qui sera, sauf surprise de dernière minute, le gros titre de la Nintendo Switch pour ce premier semestre 2020.Bonne nouvelle : il va bien y avoir de nouvelles informations. Mauvaise nouvelle : il faudra patienter encore un peu avant de les avoir ! C'est dans le prochain numéro du magazine CoroCoro, attendu pour le 15 février prochain, que nous devrions découvrir de nouveaux détails sur le jeu.Si on suit le même pattern que pour les jeux Pokémon où le CoroCoro est la référence papier, il est fort probable que ces nouvelles informations soient communiquées par Nintendo quelques jours avant la sortie du magazine en question. Nous ne pouvons pour autant pas vous promettre un Animal Crossing Direct avant le 15 février. Il faudra patienter !Et pour patienter, quoi de mieux qu'un peu de lecture ? Dans la vidéo ci-dessous, découvrez quelques extraits du premier chapitre du manga dérivé du jeu Animal Crossing: New Horizons !On y suit les aventures de la jeune Hana qui gagne à la loterie un ticket pour un voyage sur une île tropicale, la fameuse île de l'agence ouverte par Tom Nook !Peu de chance de voir arriver le manga en France mais l'espoir fait vivre !Animal Crossing: New Horizons sortira sur Nintendo Switch le 20 mars prochain.Sources : Japanese Nintendo