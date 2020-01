News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons - Tom Nook présente... (Nintendo Switch) 01/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 20 mars se rapproche de jour en jour et avec lui la sortie du nouveau jeu Animal Crossing attendu par des millions de joueurs à travers la planète. Il faut dire qu'aucun véritable jeu Animal Crossing n'est sorti sur consoles depuis Animal Crossing: New Leaf depuis 2013 !Animal Crossing: New Horizons aura donc la lourde tâche de répondre à nos attentes qui sont nombreuses ! À un peu moins de deux mois de la sortie, nous ignorons encore beaucoup du jeu qui prendra cette fois-ci pour cadre une île déserte. Les semaines passent et le jeu se fait toujours aussi discret !En début de semaine, Nintendo a surpris son monde avec une première publicité du jeu et de nouvelles images mais c'est bien mince. Mais il faudra patienter encore avant de découvrir davantage le jeu puisque le jeu ne sera pas encore jouable au prochain salon vidéoludique à venir : le World Hobby Fair.Comme ces derniers mois, le jeu sera bien présent avec un stand dédié mais où il sera uniquement possible de se faire prendre en photos aux côtés de Tom Nook, de Marie et de Kéké Laglisse. Un peu décevant !Pour se consoler, les visiteurs pourront tenter leur chance au tirage au sort permettant d'obtenir une serviette Animal Crossing. C'est toujours mieux que rien !Animal Crossing: New Horizons sortira le 20 mars exclusivement sur Nintendo Switch.Source : Japanese Nintendo