News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Vous n'en pouvez plus d'attendre ? Vous pouvez précommander Animal Crossing: New Horizons depuis le Nintendo eShop de votre Nintendo Switch, ou sur cette page.

Si vous précommandez le jeu, vous pourrez le précharger avant sa sortie, et les données du jeu seront téléchargées automatiquement sur votre Nintendo Switch. Le 20 mars à minuit, le jeu sera débloqué et vous pourrez en profiter sans perdre un instant !

Remarque : le montant du titre complet vous sera débité lors de l'achat, et le titre ne sera pas jouable avant sa sortie le 20 mars 2020.

Si Nintendo doit faire face à la grogne des joueurs comme on vous l'expliquait en détail ici , la campagne de communication autour du titre n'est pas mise en stand-by pour autant.On apprend ainsi que l'on peut depuis cette semaine pré-télécharger le titre, à condition bien sûr de passer par la précommande via le Nintendo eShop . Le jeu prendra environ 6 Go sur votre console, ou votre micro-sd, mais devrait peser un peu plus une fois l'installation du titre finalisée (et un éventuel patch day-one déployé).Comme d'habitude, précharger le titre vous permettra d'y jouer dès sa sortie, ce qui devrait pouvoir se faire dans la nuit du 19 au 20 mars. Les plus impatients pourront donc passer la nuit sur le titre comme l'annonce le site de Nintendo France :Cependant, face à la controverse sur la façon qu'aura le jeu de gérer la sauvegarde, pas sûr que beaucoup de joueurs passe par la case précommande avant d'avoir reçu quelques éclaircissements de la part de Nintendo.