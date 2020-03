News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons - Personnalisez votre île (Nintendo Switch) 03/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voilà une vidéo qui sent bon les vacances. Se lever un matin ensoleillé et organiser son jardin sur un coup de tête, voilà ce que vous proposera Animal Crossing : New Horizons. Si la fonctionnalité était déjà connue, cette vidéo s'attarde un peu plus sur le concept. L'occasion de voir que l'on pourra vraiment libre court à son imagination :Eh oui, dans ce nouvel opus, on pourra donc non seulement décorer son intérieur, mais aussi son extérieur. Vos meubles pourront trôner fièrement dans la pelouse, mais il sera aussi possible de s'installer un hamac entre deux arbres. C'est ça aussi les vacances sur une île paradisiaque après tout.