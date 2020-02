News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Série Poster Studio Photo Invitation à venir s'installer Cartes amiibo Animal Crossing (Séries 1 à 4) Oui Certains animaux seront compatibles plus tard Que les animaux villageois Cartes Animal Crossing: Welcome amiibo Oui Oui Oui Cartes Animal Crossing: Welcome amiibo (Gamme Sanrio) Oui Non Non Figurines amiibo de la gamme Animal Crossing (16 figurines) Oui Certains animaux seront compatibles plus tard Non Figurine "Villageois" de la game Super Smash Bros. Oui Non Non Figurine "Isabelle" de la game Super Smash Bros. Oui Oui Non

Lors de l' Animal Crossing Direct du 20 février 2020 , Nintendo a annoncé que le jeu Animal Crossing: New Horizons serait compatible avec les amiibo Animal Crossing.Mais avec plusieurs centaines de cartes amiibo et une grosse quinzaine de figurines amiibo, que pouvez-vous vraiment attendre de vos amiibo Animal Crossing ?Officiellement, les amiibo permettent de débloquer jusqu'à 3 fonctionnalités : un poster du personnage, une séance photo avec le personnage et, le Saint Graal, la possibilité de l'inviter à venir poser sa tente sur votre île !Nintendo a annoncé que tous les personnages présents au travers ces 400 et quelques amiibo ne seront pas compatibles avec le jeu dès sa sortie le 20 mars mais ils pourront être ajoutés dans mois à venir.Au Japon, la production des quatre séries de cartes amiibo semble avoir été relancée et les boosters vont refaire leur apparition sur la boutique MyNintendo en ligne. À voir quelle sera la situation en Europe.Voici un tableau récapitulant la compatibilité de chaque type d'amiibo, selon les gammes de produits, avec le jeu Animal Crossing: New Horizons :Animal Crossing: New Horizons sera disponible le 20 mars exclusivement sur Nintendo Switch.Source : NintendoWire