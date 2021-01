Vous avez remarqué ces derniers mois que plusieurs membres de la rédaction sont des acharnés d'Animal Crossing: New Horizons. Vous avez probablement lu les nombreux guides et récapitulatif de notre rédacteur en chef Xavier, qui collectionne les insectes et autres poissons chaque mois. Mais si vous êtes intéressé par un gros guide général d'anecdotes et de conseils autour de cette dernière sortie sur Nintendo Switch, vous serez peut-être intéressé par la récente proposition de l'éditeur Omaké Books.



Sous la houlette de Filipe CANELAS, qui a tout de même été rédacteur en chef du Magazine Officiel Nintendo de 2006 à 2012, et qui a déjà bien baigné dans la marmite New Horizons avec la rédaction d'un hors-série spécial de Jeux Vidéo Magazine Junior consacré à ce jeu, voici que notre homme réitère son envie de partager toutes ses connaissances autour de ce jeu dans un nouveau volume, non officiel cependant : Animal Crossing: New Horizons -

100 TRUCS À SAVOIR POUR BÂTIR SON PETIT COIN DE PARADIS. Un guide qui rejoint une collection entamée par l'éditeur depuis quelques temps, puisqu'il existe déjà des volumes 100 trucs autour de Fornite, Minecraft ou Call of Duty Warzone pour ne citer que quelques sorties récentes.



Ce livre va débarquer très vite, avec une planche de stickers en cadeau, le 14 janvier 2021, pour 8,90 €. Un format facile à emporter avec soi (13x19 cm). Vous pouvez dès à présent le précommander sur le site Omaké Books en cliquant sur le lien suivant



Nous aurions aimé le feuilleter pour vous confirmer si les illustrations et les astuces avancées vont vous permettre réellement de développer une somptueuse île. Néanmoins, ce guide devrait déjà donner un bon coup de main et de bonnes bases aux nouveaux joueurs ayant reçu ce titre durant les fêtes, et qui n'ont pas encore pris connaissance de l'incroyable masse d'informations entourant ce jeu sur le net.