News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

La mise à jour 1.1.1 d'Animal Crossing a été déployée par Nintendo depuis quelques minutes. Elle corrige divers problèmes, notamment "un bug sérieux qui affectait l'équilibre du jeu".Souvenez-vous : un bug permettait de dupliquer un item entre deux joueurs, par une habile manipulation dans laquelle un joueur changeait d'objet tandis que l'autre le saisissait au même moment. Avec le bon timing, l'item se retrouvait dupliqué.Nintendo a donc corrigé ce problème et vous serez sans doute contraint d'ici peu de réaliser cette mise à jour pour continuer à jouer à Animal Crossing: New Horizons. Vous pouvez décliner la mise à jour, mais vous ne pourrez plus vous connecter aux services en ligne jusqu'à ce que vous ayez pris le temps de faire la mise à jour 1.1.1.Source : VG247.com